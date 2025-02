OGC Nice : Dante, la dernière danse de la décennie avec les Aiglons !

Le capitaine emblématique de l’OGC Nice, Dante, a officiellement prolongé son contrat d’une saison supplémentaire. À 41 ans, le défenseur brésilien s’apprête à entamer sa dixième saison sous les couleurs rouge et noir, pour ce qui s’annonce comme le dernier chapitre d’une aventure exceptionnelle.

OGC Nice : Une fidélité exemplaire et des records en série pour Dante

Arrivé sur la Côte d’Azur en 2016, Dante est rapidement devenu un pilier incontournable de la défense niçoise. Lors de la 21e journée face au RC Lens, il a atteint la barre des 300 matchs disputés avec le Gym, et intègre ainsi le cercle très fermé des dix joueurs les plus capés de l’histoire du club. Sa longévité et ses performances de haut niveau, malgré le poids des années, forcent l’admiration.

Malgré ses 41 printemps, Dante continue de rugir sur les pelouses de Ligue 1. Son sens de l’anticipation, son intelligence de jeu et son leadership restent des atouts majeurs pour les Aiglons. Lors de son annonce aux Victoires du Sport, devant un public niçois conquis, le capitaine a partagé son enthousiasme pour cette dernière danse. « L’histoire est encore plus belle quand elle continue de s’écrire », a-t-il confié.

Une dernière saison pour marquer encore plus l’histoire à Nice

La saison 2025-2026 marquera donc la dixième et probablement ultime saison de Dante sous les couleurs de l’OGC Nice. Ce dernier chapitre sera l’occasion pour le Brésilien de poursuivre son œuvre, d’encadrer la nouvelle génération et, pourquoi pas, de décrocher un trophée tant attendu par les supporters. Une décennie d’engagement, de passion et d’exemplarité qui restera gravée dans les annales du club.