FC Nantes : La grande colère d’Anthony Lopes !

Le nouveau gardien de but du FC Nantes, Anthony Lopes, revient sur son départ de l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le Portugais est passé du statut de numéro un à celui de joueur fantôme, puis a été écarté du groupe de Lyon.

FC Nantes : Anthony Lopes en veut à l’OL

Anthony Lopes, nouvelle recrue hivernale du FC Nantes, peine à tourner la page de son départ de l’Olympique Lyonnais. Le gardien portugais revient sur sa séparation douloureuse avec les Gones. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Carré, Anthony Lopes s’est confié sans détour sur la fin abrupte de son aventure lyonnaise.

Le gardien de but portugais a perdu son statut de titulaire indiscutable et a été placé sur la liste des indésirables du club. Anthony Lopes a alors cherché une nouvelle destination pour poursuivre sa carrière. Il est en colère contre les dirigeants lyonnais. « Je n’aurais jamais imaginé en arriver là. Même dans la plus grosse catastrophe possible. Mais de numéro un à ne plus faire partie d’un groupe de match… Je n’étais pas numéro 4, je n’étais rien du tout », a-t-il dit.

Anthony Lopes est désormais lié au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option en cas de maintien. Le Portugais est devenu titulaire indiscutable au FCN depuis son arrivée à Nantes. L’international portugais a déjà disputé six rencontres avec les Canaris.