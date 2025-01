Mercato FC Nantes : Anthony Lopes fait une promesse au FCN

Anthony Lopes a quitté Lyon et s’est engagé avec le FC Nantes. La nouvelle recrue promet du lourd au FCN.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes rejoint le FCN

Nouvelle vie, nouvelle motivation. Après une période difficile à Lyon, Anthony Lopes a officiellement rejoint le FC Nantes. Le gardien portugais s’est engagé pour six mois avec une option de deux années supplémentaires. Un choix mûrement réfléchi, guidé par l’envie de retrouver les terrains et de relever un nouveau défi.

La nouvelle recrue a été officiellement présentée à la presse ce jeudi 2 janvier 2025. Anthony Lopes a expliqué les raisons de choix. Le FC Nantes avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, mais le transfert n’a pas abouti avant la fermeture du marché des transferts.

« Il y a eu des touches très tôt cet été, on avait échangé déjà avec le coach et il y a eu des nouvelles touches en décembre, donc le choix a été rapide. J’avais donné ma parole, j’étais prêt à étudier d’autres pistes en sachant que si Nantes revenait à la charge, je venais. », a-t-il dit.

Interrogé sur son état d’esprit, Anthony Lopes ne cache pas son envie de prouver sa valeur. L’ancien Lyonnais est prêt à livrer de belles performances et permettre au FC Nantes d’atteindre ses objectifs.

« Tout simplement le maintien. Je viens en mission pour aider Nantes à l’obtenir le plus rapidement possible. Le maintien, on l’a joué aussi à Lyon, je vais m’appuyer sur ce que ça implique comme ingrédients, c’est une approche de match différente, c’est être plus agressif dans pas mal de domaines, être forts mentalement. », a ajouté Anthony Lopes.

Le FC Nantes est actuellement 14e au classement en Ligue 1 avec 14 points.