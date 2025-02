LOSC : Un cadre fait son grand retour à Lille !

Après avoir reçu le feu vert de la commission médicale de la FFF, Nabil Bentaleb a été accueilli chaleureusement par le LOSC ce jeudi. Huit mois après son arrêt cardio-respiratoire, le joueur se rapproche d’un retour sur les terrains.

LOSC : Nabil Bentaleb en joie à Lille

C’est l’euphorie à Lille. L’international algérien, Nabil Bentaleb a fait son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers ce jeudi après plusieurs mois d’absence en raison d’un problème cardiaque. Pour l’occasion, le LOSC a organisé une haie d’honneur géante, composée des salariés, des éducateurs et des jeunes du centre de formation, ainsi que de ses coéquipiers.

Le LOSC a publié un communiqué mercredi et a annoncé le retour de Nabil Bentaleb. Le président de Lille, Olivier Létang a exprimé sa joie de revoir son joueur fouler de nouveau les pelouses. « La peur, le doute, laissent aujourd’hui place à l’optimisme et au plaisir de voir Nabil retrouver la santé ainsi que la possibilité de faire simplement ce qu’il aime par-dessus tout, à savoir jouer au football. », a indiqué le club nordiste.

On voit Nabil Bentaleb ému et souriant ce jeudi, visiblement heureux de retrouver ses partenaires. Le joueur de 30 ans avait déjà repris l’entraînement individuel en janvier, et attendait l’autorisation de la commission de discipline de la Fédération française de football pour revenir s’entraîner avec le groupe.