OL Mercato : Très sollicité en Premier League, un attaquant fixe son avenir et met fin aux rumeurs

Un joueur important de l’OL, très convoité depuis l’été dernier, notamment en Premier League, a clarifié son avenir après son mercato hivernal particulièrement animé.

Mercato : Ernest Nuamah courtisé par Fulham, Everton et Crystal Palace

Ernest Nuamah était annoncé parmi les partants de l’OL lors du dernier mercato hivernal. Sa valeur marchande, estimée à plus de 20 millions d’euros, le plaçait parmi les actifs les plus importants du club. Fulham FC, Everton et Crystal Palace s’étaient vivement intéressés à lui en vue d’un transfert en Premier League.

Acheté 28,5 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais, selon Transfermarkt, l’ailier ghanéen ne pouvait être cédé en dessous de ce montant. John Textor, le propriétaire du club, avait même fixé un prix supérieur à 30 millions d’euros.

Ces exigences financières du président de l’OL ont quelque peu refroidi les ardeurs des prétendants du jeune attaquant de 21 ans.

OL : Le jeune ailier souhaite progresser à l’Olympique Lyonnais

Alors que les trois clubs anglais sont toujours à l’affût de nouveaux talents, Ernest Nuamah ne semble pas envisager de quitter Lyon à court terme. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il se sent bien dans son environnement et souhaite progresser au sein du club.

« Je me sens très bien avec mes coéquipiers, qui me donnent beaucoup de confiance. Je pense pouvoir encore apporter beaucoup plus à l’équipe. Mon objectif est de continuer à me développer à l’Olympique Lyonnais », a-t-il déclaré avant le match contre Montpellier.

L’international ghanéen (12 sélections) souhaite profiter de sa complicité avec les autres joueurs lyonnais pour s’améliorer. « Tous mes coéquipiers sont de très bons joueurs. Chaque attaquant a son propre style. Alexandre Lacazette a le sien, Georges Mikautadze a le sien. Avec Georges, nous avons une très bonne relation sur et en dehors du terrain, ce qui est très important pour l’équipe », a expliqué Ernest Nuamah.