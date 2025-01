Mercato OL : Trois clubs de Premier League luttent pour s’offrir un attaquant Lyonnais

L’OL est attaqué depuis l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Ses joueurs sont convoités en raison des sanctions qui pèsent sur le club. Trois clubs anglais sont en concurrence pour recruter Ernest Nuamah.

Mercato : De gros transferts dans les tuyaux à l’Olympique Lyonnais

L’OL poursuit son opération de dégraissage cet hiver. Le club rhodanien, contraint de réduire sa masse salariale, cherche à se séparer de plusieurs joueurs. Trois départs ont déjà été actés : Anthony Lopes, libéré de son contrat et parti au FC Nantes, ainsi que Gift Orban et Jeffinho, respectivement transférés à Hoffenheim et Botafogo.

D’autres départs sont attendus en raison du besoin urgent de liquidités. John Textor, le propriétaire de l’OL, s’est engagé auprès de la DNCG à réaliser des ventes pour redresser les finances du club. Des noms circulent, dont ceux de Rayan Cherki (21 ans) et Malick Fofana (19 ans), deux jeunes talents très courtisés sur le marché des transferts.

OL : Bataille entre Crystal Palace, Everton et Fulham pour Ernest Nuamah

Ernest Nuamah, lui aussi, suscite l’intérêt de plusieurs clubs anglais, notamment Crystal Palace, Everton et Fulham, comme l’a confirmé Foot Mercato. Toutefois, son transfert ne sera pas aisé : acheté 28,5 millions d’euros l’été dernier à Molenbeek, il ne devrait pas partir à moins d’une offre équivalente.

Le cas d’Ernest Nuamah est particulier. Proche d’un départ à Fulham lors du dernier mercato estival, il avait finalement choisi de rester à Lyon pour s’imposer. Malheureusement, ses performances n’ont pas été à la hauteur des attentes. En près de 50 matchs sous le maillot lyonnais, l’ailier ghanéen n’a inscrit que 4 buts et délivré 3 passes décisives.