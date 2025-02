Angers SCO : Yahia Fofana confiant avant d’affronter le Stade de Reims

Ce vendredi 14 février 2025, Yahia Fofana s’est exprimé en conférence de presse avant le match opposant Angers SCO au Stade de Reims. Le gardien ivoirien a affiché une attitude sereine et déterminée à l’approche de cette rencontre.

Angers SCO en quête de rebond après la défaite face à l’OM

Depuis plusieurs semaines, Angers SCO enchaîne les bonnes performances en Ligue 1, lui permettant de progresser au classement. Actuellement 13ᵉ avec 23 points, les Noirs et Blancs restent toutefois sur une défaite face à l’Olympique de Marseille (0-2) le week-end dernier. Malgré ce revers, les joueurs restent ambitieux et déterminés à réaliser une belle saison.

Présent en conférence de presse, Yahia Fofana a souligné la progression de son équipe : « Beaucoup de matchs se sont déroulés depuis le match aller, qui avait été très compliqué. On s’est remis en question et on a enchaîné les bonnes performances. Aujourd’hui, on est devant au classement. »

🎙️ "La force de ce groupe, c'est qu'on n'a pas peur de se dire les choses."



Retrouvez les déclarations d'avant-match de #SDRSCO en présence de Yahia Fofana et du coach Dujeux, en intégralité sur YouTube 👇 — Angers SCO (@AngersSCO) February 14, 2025

Malgré une série sans victoire, le Stade de Reims reste une équipe dangereuse, selon le gardien angevin : « Reims traverse une période difficile. Ils ont perdu des joueurs importants cet hiver et connaissent une série sans victoire, mais ce n’est pas une raison pour les sous-estimer », a ajouté Yahia Fofana.

Devenu titulaire indiscutable, Fofana réalise une saison solide avec quatre clean-sheets en 21 matchs de Ligue 1. Son rôle sera déterminant pour aider Angers SCO à retrouver le chemin de la victoire face à une équipe rémoise en quête de rachat.