Angers SCO : Yahia Fofana critiqué pour son comportement contre Toulouse FC

Yahia Fofana fait partie des meilleurs gardiens de but cette saison en Ligue 1. Mais le week-end dernier, son comportement a été décevant et fait actuellement l’objet d’une vague de critiques dans les médias sociaux et sportifs.

Comportement de Yahia Fofana lors du match Angers SCO – Toulouse FC

En effet, lors de la dernière rencontre de Ligue 1 face au Toulouse FC, Angers SCO menait au score (1-0) depuis la cinquième minute. Avec cet avantage minime, Yahia Fofana a décidé de gaspiller quelques minutes pour ralentir le jeu. Pour cette première attitude inacceptable, l’international ivoirien de 24 ans a écopé d’un carton jaune de la part de l’arbitre. Comme si cela ne suffisait pas, il a simulé une faute contre Joshua King, alors que ce n’était qu’une action de taquinerie. L’attaquant norvégien a d’ailleurs exprimé son indignation contre Yahia Fofana après le match.

« C’est du football, j’aime qu’on joue fair-play. Gagner du temps, c’est de bonne guerre, mais ce qu’il a fait aujourd’hui, c’était… (il souffle) c’était beaucoup trop. Il faut respecter le jeu, respecter ses adversaires. Je comprends qu’il ait voulu gagner du temps, mais ce qu’il a fait, c’était juste stupide. Ce n’est pas acceptable », a déclaré un Joshua King visiblement irrité.

Auteur d’un très bon match face au @ToulouseFC , Yahia Fofana en a parfois beaucoup rajouté. On en parle ce soir ( 19h25 ) dans Angers Foot avec @alanmermillod , gardien et coach des U19 Nat du @SCBeaucouze @cyprien_legeay @Oxygene_Radio @SCO_1919 @AngersSCO pic.twitter.com/DZz0tOc90N — AngersTele (@AngersTele) October 21, 2024

Les critiques des journalistes envers Yahia Fofana

Outre cette réaction irritée de Joshua King, des journalistes angevins ont également exprimé leur mécontentement. Sur la chaîne Angers TV, les journalistes, ainsi qu’Alan Mermillod, ancien joueur du TFC, ont fustigé le comportement du gardien de but ivoirien, lui reprochant d’éviter ce genre d’attitude. « Il a passé son match à gagner du temps. Alors, c’est de bonne guerre, mais il y a un moment où ça devient presque malsain. Si on se met à la place de l’équipe adverse, ce n’est pas… (…) C’est la Commedia dell’Arte. Franchement, il aurait pu prendre un deuxième jaune pour une simulation incroyable », a déclaré l’un des journalistes. Yahia Fofana doit désormais être recadré et, même en tant que gardien de but, il doit revoir sa manière de faire.