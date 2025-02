RC Lens : Un renfort de poids pour Will Still avant d’affronter le RC Strasbourg

Bonne nouvelle pour le RC Lens avant la réception du RC Strasbourg dimanche ! Ruben Aguilar, éloigné des terrains ces dernières semaines, fait son grand retour. Une présence qui tombe à point nommé pour Will Still, alors que le RCL cherche à retrouver de la stabilité dans le couloir droit.

RC Lens : Ruben Aguilar, un retour attendu après des pépins physiques

Ruben Aguilar a vécu une saison semée d’embûches. Opéré de l’épaule en novembre, le piston droit de 31 ans avait été contraint de rester trois mois loin des terrains. Son retour face à Angers SCO, fin janvier, avait redonné espoir aux supporters du RC Lens, mais sa joie fut de courte durée. Une blessure aux adducteurs l’a ensuite privé des matchs face à Montpellier et l’OGC Nice.

Cette fois, le joueur semble enfin prêt à enchaîner. Sa reprise de l’entraînement collectif cette semaine laisse entrevoir sa présence dans le groupe du RC Lens pour affronter le Racing Club de Strasbourg. Une perspective rassurante pour une équipe en quête de points et de stabilité dans cette deuxième partie de saison.

Un atout majeur pour le RCL pour compenser le départ de Frankowski

Le timing de ce retour est d’autant plus crucial que le RC Lens vient de perdre Przemysław Frankowski, parti rejoindre Galatasaray. Aguilar devient donc la principale option de Will Still pour animer le flanc droit. Son expérience et sa rigueur défensive seront des atouts précieux face à une équipe strasbourgeoise difficile à manœuvrer à domicile.

Avec ce renfort, le Racing Club de Lens espère solidifier sa défense et retrouver une dynamique positive. L’apport de Ruben Aguilar, tant sur le plan défensif qu’offensif, pourrait être la clé pour repartir de la Meinau avec un résultat positif.