LOSC : Samuel Umtiti, défenseur de Lille, se rapproche d’un retour !

Le défenseur français du LOSC, Samuel Umtiti, va bientôt fouler les pelouses après sa grave blessure. Le champion du monde 2018 a repris l’entraînement collectif à Lille.

LOSC : Samuel Umtiti retrouve sa forme à Lille

Après un long et pénible calvaire de plus d’un an, Samuel Umtiti, le défenseur du LOSC, va enfin faire son retour à la compétition en Ligue 1. L’ancien roc défensif du FC Barcelone a été victime d’une grave blessure au genou le 21 janvier 2024, lors d’un seizième de finale de Coupe de France face au Racing.

Le champion du monde 2018 a subi une opération chirurgicale et progresse dans sa rééducation au LOSC. Les signaux sont de plus en plus encourageants pour un retour à la compétition. Samuel Umtiti a déjà repris le chemin de l’entraînement collectif. En conférence de presse vendredi, le technicien de Lille, Bruno Genesio, a annoncé le retour partiel du défenseur tricolore dans le groupe lillois.

« Samuel Umtiti est de retour, partiellement, avec le groupe. Il évolue bien. On n’aurait peut-être pas imaginé qu’il soit à ce niveau-là aujourd’hui. Il y a encore des étapes à passer pour qu’il soit avec le groupe, mais ça évolue bien. Si Sam continue de progresser comme il le fait, connaissant son caractère et sa mentalité, ça peut être une bonne surprise et un renfort. Ça sera un plus pour l’équipe. », a déclaré Bruno Genesio.

Ce retour tombe à pic pour le technicien lillois qui réclamait un renfort défensif lors du mercato hivernal.