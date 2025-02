OM vs ASSE : Marseille va corriger les Verts, les chiffres !

L’OM accueille l’ASSE au Vélodrome. Marseille, en grande forme en Ligue 1, va enfoncer davantage les Verts dans la zone rouge.

OM vs ASSE : Marseille attend l’ASSE

L’OM accueille l’AS Saint-Étienne ce samedi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les deux formations. Marseille a besoin d’une nouvelle victoire pour se rapprocher du leader du championnat, le PSG, tandis que l’ASSE se bat pour se maintenir dans l’élite.

Point sur le groupe de l’OM et de l’ASSE

Pour cette rencontre, le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, pourra compter sur un effectif presque au complet. Le défenseur Chancel Mbemba, le gardien remplaçant Blanco, le jeune Bakola et l’attaquant Moumbagna, blessé de longue date, manqueront à l’appel. Les recrues hivernales Bennacer, Amine Gouiri et Luiz Felipe sont toutes disponibles.

L’AS Saint-Étienne devra composer sans plusieurs joueurs clés. Old et Wadji, ainsi que le milieu de terrain remplaçant Moueffek, actuellement en phase de réathlétisation, seront absents. Le latéral droit titulaire Appiah manquera également à l’appel. Le latéral Maçon, souffre d’une gêne physique et sera indisponible, tout comme le jeune N’Guessan, malade.

Cette saison, l’OM a déjà battu deux fois l’AS Saint-Étienne (0-2) lors du match aller en Ligue 1 et en Coupe de France (0-4). Lors des cinq dernières confrontations entre les deux équipes, Marseille a remporté 4 victoires. En grande difficulté cette saison, les Stéphanois pointent à la 16e place du classement en Ligue 1. L’OM de Roberto De Zerbi, très en forme, va battre l’ASSE au stade Vélodrome.