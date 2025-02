OM – ASSE : De Zerbi va tenter un joli coup tactique contre Saint-Etienne !

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, pourrait réserver une surprise tactique face à l’ASSE ce week-end. Le défenseur brésilien Luiz Felipe, tout juste arrivé lors du mercato d’hiver, pourrait faire ses débuts malgré son manque de rythme.

Un mercato hivernal déjà décisif pour l’OM

Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi a su insuffler un nouveau souffle à l’OM, notamment grâce aux nombreuses recrues. Celles arrivées en janvier ont tout de suite eu de l’impact sur le plan des résultats. Contre Angers, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont déjà montré leur impact, avec des performances convaincantes.

Gouiri a brillé avec deux passes décisives, tandis que Bennacer a maîtrisé le milieu de terrain avec une précision de passes impressionnante. Amar Dedic, entré en jeu en fin de match, a également apporté de l’énergie sur le côté gauche. Ces nouveaux visages devraient être titularisés contre l’ASSE, mais c’est une autre recrue qui attire l’attention : Luiz Felipe.

Luiz Felipe, un pari audacieux pour De Zerbi à Marseille

Le défenseur brésilien, arrivé en janvier, prend normalement le temps de se préparer après une longue absence due à une blessure. Cependant, les circonstances pourraient accélérer son intégration. Avec la suspension de Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi pourrait envisager de donner sa chance à Luiz Felipe dès ce match contre Saint-Etienne.

« Felipe, c’est un joueur très important, très fort, il a de la qualité, de l’expérience, il sera important, je pense que c’est un transfert sous estimé car c’est un grand joueur. Pour ses débuts, on verra si c’est demain ou plus tard contre Auxerre, on verra », a réagi l’entraîneur de l’OM face aux questions concernant le Brésilien.

Un retour à la compétition

Luiz Felipe n’a pas joué depuis plusieurs mois, après une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains d’août à novembre 2024. Son retour est donc un défi, tant sur le plan physique que mental. De Zerbi, conscient de sa fragilité, pourrait opter pour une entrée en jeu progressive plutôt qu’un départ dès le coup d’envoi.

Cependant, dans un contexte où l’OM a besoin de solutions défensives fiables, le Brésilien pourrait être appelé à jouer un rôle clé. Ce match contre l’ASSE représente plus qu’une simple rencontre de championnat pour Luiz Felipe. C’est l’occasion pour lui de prouver qu’il peut devenir un pilier de la défense marseillaise.

Pour De Zerbi, c’est aussi un test tactique : intégrer un joueur encore en manque de rythme tout en maintenant l’équilibre défensif. Si le pari réussi, l’OM pourrait bien enchaîner les victoires et consolider sa place en haut du classement.