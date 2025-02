Stade Rennais vs LOSC : Habib Beye met en garde Lille

Le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, ne tremble pas avant la rencontre face au LOSC. Le Rennais lance un sérieux avertissement à Lille.

Stade Rennais vs LOSC : Le SRFC prêt à battre Lille ?

Le Stade Rennais et son nouvel entraîneur, Habib Beye, sont impatients d’affronter le LOSC au Roazhon Park ce dimanche en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Le SRFC veut mettre fin à la série noire face à Lille.

Le Stade Rennais reste sur un bilan de 5 défaites et 5 matchs nuls lors des dix dernières confrontations avec les Dogues. Les Rennais ont remporté leur dernière victoire face aux Dogues le 24 mai 2019. Depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais, Habib Beye transforme l’équipe rennaise qui était aux abois. Les Rouge et Noir ont battu successivement le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée et l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée de Ligue 1.

Le technicien du SRFC, Habib Beye, secoue son vestiaire pour maintenir la même dynamique et remporter un troisième succès consécutif face au LOSC. « On doit avoir la volonté de les dominer dans certains aspects du jeu, de leur poser des problèmes, de leur imposer des choses… On doit relever ce défi avec beaucoup de sérénité. On est sûrs de nos forces, autant qu’ils nous poseront des problèmes, mais c’est un challenge excitant pour chacun d’entre nous, supporters rennais compris », a-t-il dit en conférence de presse.

Le LOSC est actuellement 5e au classement en Ligue 1 tandis que le Stade Rennais est 12e.