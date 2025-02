Stade Rennais : Habib Beye annonce la couleur pour le choc contre le LOSC

À la veille du choc de la 22e journée de Ligue 1 contre le LOSC, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, s’est prononcé sur cette affiche. Le successeur de Jorge Sampaoli a beaucoup de respect pour l’équipe de Bruno Genesio.

Stade Rennais : Habib Beye prêt à défier le LOSC avec ambition

Après deux succès consécutifs face au RC Strasbourg (1-0, J20 L1) et l’ASSE (0-2, J21 L1), Habib Beye va chercher à réaliser la passe de trois pour ses débuts sur le banc du Stade Rennais, à l’occasion de la réception du Lille OSC, dimanche à 20h45, au Roazhon Park, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

En conférence de presse d’avant-match, le coach rennais a évoqué ce match face aux hommes de Bruno Genesio. Respectueux de l’équipe lilloise, Habib Beye entend bien aborder cette rencontre avec beaucoup d’ambition.

« Le LOSC ? C’est une équipe qui a marqué cette campagne de Ligue des Champions de son empreinte. Finir dans le top 8, c’est exceptionnel. Ils ont un effectif et un entraîneur de grande qualité et pour nous, c’est un challenge hyper excitant. Pour autant, on ne doit pas avoir de sentiment d’infériorité par rapport à cette équipe », a déclaré le technicien de 47 ans, qui ne compte pas changer sa façon de jouer contre les Dogues.

« Comme contre Strasbourg et Saint-Étienne, on jouera cette équipe avec la volonté de la dominer dans certains aspects, de lui poser des problèmes tout en étant conscients que c’est une équipe du top 5 en France. C’est une source d’hyper motivation d’aborder ce match-là, on doit le faire dans une grande sérénité parce qu’on est sûrs de nos forces », a ajouté Habib Beye, l’ancien entraîneur de Red Star.

Pour cette affiche face au LOSC, le coach des Rouge et Noir devra composer avec quatre absences. Dogan Alemdar (genou), Alidu Seidu (genou) et Anthony Rouault (cheville) sont blessés et indisponibles. Jordan James manquera également à l’appel, car il est suspendu. En revanche, Hans Hateboer, qui a purgé sa suspension, et Azor Matusiwa, remis de son virus, seront de la partie.