Alors qu’il était attendu dans le groupe du Stade Rennais pour le derby contre le FC Nantes, Martin Terrier a finalement déclaré. Après le match, Bruno Genesio a donné de ses nouvelles.

Stade Rennais : Martin Terrier déçu et frustré pour son retour manqué

Alors qu’il était annoncé de retour ce dimanche soir pour le derby face au FC Nantes, Martin Terrier est finalement resté chez lui. Écarté des terrains durant plusieurs mois suite à une grave blessure aux ligaments croisés du genou, l’attaquant rennais a annoncé son absence pour le derby en raison d’une grippe.

« Bonjour à tous. Je ne serais malheureusement pas présent pour le derby de ce soir qui était l’occasion de se retrouver au Roazhon Park après ma longue blessure. Je suis malade et par conséquent indisponible pour ce match. Je suis déçu et frustré de ce rendez vous manqué, mais ce n’est que partie remise. Un grand merci pour tous vos mots que j’ai pu recevoir ou lire depuis l’annonce de mon retour. Je souhaite un bon match à mes coéquipiers et on se donne rendez vous dimanche prochain à la maison », a écrit le buteur du SRFC. Après la rencontre remportée par ses hommes, Bruno Genesio a fait le point sur la situation de Martin Terrier.

Martin Terrier disponible jeudi ?

Les supporters du Stade Rennais pourront revoir leur numéro 7 dans le groupe de Bruno Genesio dès ce jeudi pour le déplacement à Villarreal, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse après la large victoire de son équipe face au FC Nantes (3-1), l’entraîneur rennais a annoncé la présence de Terrier pour le voyage en Espagne.

« Martin Terrier sera disponible jeudi ? Oui. Il a été grippé, il a connu une nuit assez agitée avec de la fièvre. C’est important pour nous et pour lui de l’avoir dans le groupe jeudi. Pas pour le faire jouer d’entrée. Mais déjà pour qu’il regoûte à une préparation de match et à la Coupe d’Europe. Je lui ai dit que dans son malheur il y a quelque chose de bien : c’est qu’il fera son retour au Roazhon Park devant Paris. On ne peut pas rêver mieux », a confié le technicien breton.