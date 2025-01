Mercato Stade Rennais : Habib Beye nouvel entraîneur du SRFC (Off) !

Le Stade Rennais a tranché : Habib Beye est le nouvel entraîneur du club breton. Après une première expérience réussie au Red Star, l’ancien défenseur va enfin découvrir la Ligue 1 en tant que coach principal.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye, un choix fort pour relancer le SRFC

Seizième de Ligue 1 et en pleine crise de résultats, le Stade Rennais n’avait d’autre choix que de réagir. Après l’échec de Jorge Sampaoli, débarqué après moins de trois mois en poste, les dirigeants ont décidé de miser sur un entraîneur ambitieux et charismatique. Habib Beye, libre depuis son départ du Red Star en mai 2024, a finalement été choisi pour redonner un nouvel élan à l’équipe.

« Habib Beye rejoint le Stade Rennais F.C. jusqu’à la fin de la saison avec des conditions prédéfinies pour une prolongation d’une saison. Il prendra en charge l’entraînement de vendredi, avec comme première mission de recréer une dynamique sportive positive. Le club lui adresse toute sa confiance, convaincu qu’il saura exploiter le plein potentiel de son effectif », annonce le club ce jeudi soir.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination d’Habib Beye en tant qu’entraîneur de l’équipe professionnelle. ✍️ #DegemerMatHabib — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 30, 2025

Un défi de taille pour une première en Ligue 1 pour Habib Beye

À 47 ans, l’ancien international sénégalais obtient enfin sa chance dans l’élite du football français. Son passage au Red Star, marqué par une montée en Ligue 2 et un style de jeu séduisant, avait déjà attiré l’attention de plusieurs clubs. Annoncé proche du FC Nantes, du FC Metz ou encore de l’AS Saint-Etienne ces derniers mois, Habib Beye a dû patienter avant de trouver un projet qui lui correspond.

Le Stade Rennais lui offre aujourd’hui une opportunité en or de démontrer son talent au plus haut niveau. Le technicien sénégalais devra faire mieux que Jorge Sampaoli, qui est parti après un bilan de 2 victoires et 6 défaites en 8 matchs de Ligue 1. Ce qui fait une moyenne de 0,75 point pris par match. Pas assez pour permettre aux Bretons de sortir de la crise dans laquelle ils étaient depuis Julien Stéphan.

Un contrat avec une prolongation conditionnelle au SRFC

Habib Beye s’engage avec le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, avec une option de prolongation d’un an en cas de bons résultats. Sa première mission sera de remettre l’équipe sur de bons rails, tant sur le plan sportif que mental. Il devra rapidement instaurer une dynamique positive pour éloigner le club de la zone de relégation et renouer avec les ambitions européennes affichées en début de saison.

L’arrivée de Beye suscite un certain engouement parmi les supporters rennais. Son franc-parler, son exigence et sa philosophie de jeu promettent un renouveau au sein du club. Reste à savoir s’il parviendra à transformer cette énergie en résultats concrets dès ses premières rencontres sur le banc du SRFC. face au RC Strasbourg pour ses débuts.