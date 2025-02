Stade de Reims : Samba Diawara face à un effectif réduit contre Angers SCO

Pour la réception d’Angers SCO ce dimanche, Samba Diawara, entraîneur intérimaire du Stade de Reims, devra composer avec l’absence de plusieurs joueurs. Une situation qui pèse lourdement sur le technicien malien, mais il a déjà remotivé son groupe en vue d’un match crucial.

Samba Diawara reste optimiste malgré les absences

Englué dans une série négative, le Stade de Reims traverse une période difficile en Ligue 1, avec dix matchs consécutifs sans victoire. Cette mauvaise dynamique se reflète au classement, où le club champenois occupe actuellement la 14e place avec 22 points, à seulement quatre unités du premier relégable. Désormais engagé dans la lutte pour le maintien, Reims devra en plus composer avec de nombreuses absences.

Pour affronter Angers SCO, l’équipe sera privée de huit joueurs : Jordan Siebatcheu, Yaya Fofana, Abdoul Koné, Mohamed Daramy et Reda Khadra (blessés), Gabriel Moscardo (en sélection brésilienne), Patrick Zabi (suspendu) et Keito Nakamura (incertain). Malgré ces nombreux forfaits, l’entraîneur intérimaire garde espoir et vise une victoire capitale.

Un appel à l’unité avant un match crucial

En conférence de presse d’avant-match, Samba Diawara est revenu sur l’humiliation subie face à l’OL (0-4). « On a pris le temps de discuter avec les joueurs pour leur donner notre ressenti, leur dire qu’on n’a pas été à la hauteur, qu’on n’a pas joué notre carte à fond et qu’on a manqué d’ambition. Mais ce match est terminé. On a eu une semaine pour préparer une rencontre importante. Il faudra cette fois être à la hauteur et ne pas se louper. »

Le technicien malien a également lancé un message à ses joueurs et aux supporters : « Il est normal qu’ils soient en colère, mais on a besoin d’eux. On a besoin qu’ils soient avec nous, et ils ne viendront pas tout seuls. Il faut qu’ils ressentent dès le début du match, voire dès l’échauffement, qu’il y a une énergie dans l’équipe, qu’elle est combative. »

Face à une équipe angevine déterminée, le Stade de Reims devra montrer un tout autre visage pour espérer renouer avec la victoire et s’éloigner de la zone rouge.