Suite au limogeage de Luka Elsner, Samba Diawara assure désormais l’intérim à la tête du Stade de Reims. En conférence de presse avant le match de Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, l’ancien international malien s’est exprimé sur son nouveau rôle tout en prenant la défense du technicien slovène.

Samba Diawara défend Luka Elsner

Après la défaite (1-2) face au FC Nantes le week-end dernier, le Stade de Reims a décidé de se séparer de son entraîneur principal, Luka Elsner, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2026. Le Slovène laisse ainsi sa place à Samba Diawara, qui assurera l’intérim avant la nomination d’un nouveau coach. L’ex-international malien dirigera l’équipe jusqu’à la fin de la saison, un choix qui pourrait coûter au club champenois environ 250 000 € pour les dix derniers matchs, soit 25 000 € par rencontre.

En conférence de presse, à la veille du duel en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu, Samba Diawara a été interrogé sur l’éviction de Luka Elsner, limogé en raison de résultats jugés insuffisants. Sans détour, le technicien malien de 46 ans a tenu à défendre son prédécesseur, estimant que la responsabilité était partagée et pointant notamment l’implication des joueurs :

« On a tous une part de responsabilité, mais dans ces cas-là, c’est le coach qui trinque. Ce n’est pas parce qu’il est le seul à payer qu’il est l’unique responsable. Il y a aussi des responsabilités dans le staff et surtout chez les joueurs, qui sont payés pour gagner des matchs et pas juste pour être présents sur le terrain. La situation n’est pas dramatique, mais il va falloir la rétablir rapidement. »

Stade de Reims : Samba Diawara prend la défense de Luka Elsner 3

Samba Diawara face à un nouveau challenge

Ce n’est pas la première fois que Samba Diawara assure l’intérim au Stade de Reims. Le 2 mai 2024, après le départ de Will Still, il avait déjà pris les rênes de l’équipe, terminant la saison sur une note positive avec des victoires contre le Stade Brestois, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais FC. Pour lui, cette nouvelle mission n’a rien d’exceptionnel :

« Rien de particulier. C’est une demande de mes dirigeants pour le bien du club, et c’est un devoir vis-à-vis des joueurs et du staff. Je me retrouve dans la même situation qu’il y a quelques mois, avec les mêmes ambitions. Mon objectif est de préparer l’équipe pour décrocher une victoire dès le prochain match. »

Sur ses ambitions personnelles, Samba Diawara reste aligné avec celles du Stade de Reims depuis le début de la saison : « Mon ambition est toujours d’être le meilleur adjoint possible, et cette expérience me servira pour progresser, comme la dernière fois. Pour l’instant, je me concentre sur le court terme. Avec mes dirigeants, nous avons convenu de faire un point après deux ou trois matchs. Je ne peux pas me projeter au-delà pour le moment. »