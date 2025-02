Mercato OM : Un buteur de Premier League visé pour la LDC ?

Dans un contexte de mercato qui s’annonce d’ores et déjà agité, l’OM semble préparer une opération de grande envergure pour l’été prochain. Bien que le club ait été actif en janvier, l’objectif de disputer la Ligue des Champions requiert au minimum le recrutement d’un attaquant et d’un défenseur central.

Mercato OM : Mateta, la grande offensive de l’été ?

Selon des informations en provenance d’Espagne, le club envisagerait de recruter un attaquant de renom pour renforcer son effectif. Parmi les cibles potentielles, le nom de Jean-Philippe Mateta attire particulièrement l’attention, notamment en raison de ses performances en Premier League avec Crystal Palace.

Le profil du jeune buteur de 27 ans a suscité l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour remplacer Alexandre Lacazette. L’attaquant, qui a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive en 24 rencontres cette saison, serait également courtisé par un grand club espagnol, l’Atlético Madrid. « La succession de Lacazette est une priorité pour le club lyonnais, et Mateta représente une option intéressante », aurait confié un interlocuteur averti.

Lyon, l’Atlético, le Bayer et l’OM s’intéressent à Mateta

Par ailleurs, le dossier ne se limite pas à l’Espagne. Des échos en provenance d’Allemagne indiquent que le Bayer Leverkusen aurait également pris des renseignements sur Jean-Philippe Mateta. Toutefois, le site Todo Fichajes mentionne que l’Atlético Madrid reste le principal prétendant pour finaliser ce transfert.

Dans un environnement de rumeurs incessantes, l’Olympique de Marseille serait en embuscade pour saisir l’opportunité d’acquérir un buteur actuellement sous contrat jusqu’en 2026, dont la valeur est estimée à 20 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt. Cette opération pourrait s’inscrire dans une stratégie globale visant à revitaliser l’attaque de l’équipe phocéenne.

Photo : Jean-Philippe Mateta

Ainsi, les prochains jours s’annoncent décisifs pour les protagonistes de ce dossier, alors que le mercato se profile comme l’un des plus intrigants de la saison. Les supporters attendent avec impatience l’évolution de cette affaire qui promet de faire couler beaucoup d’encre et de susciter de nombreux espoirs pour l’avenir du club. L’évolution de ce transfert est suivie de près par les médias, garantissant un mercato riche en rebondissements pour le plus grand intérêt du club.