RC Lens – RC Strasbourg : Duel intense en perspective à Bollaert

Le RC Lens (RCL) s’apprête à affronter le RC Strasbourg ce dimanche dans le cadre de la 22ᵉ journée de Ligue 1. Une rencontre déterminante pour les deux équipes, alors que le RCL cherche à retrouver une dynamique positive à domicile et que le RCS continue sa belle série en 2025.

Le RC Lens en quête de constance à domicile

Malgré une saison en dents de scie, le RC Lens a l’occasion d’enchaîner d’arracher une nouvelle victoire à Bollaert après sa courte série face à Angers (1-0) et Montpellier (0-2) écourtée par l’OGC Nice. Les Sang et Or, qui affichent seulement 14 points après 10 matchs à domicile, doivent impérativement retrouver une solidité sur leurs terres pour espérer accrocher une place européenne.

Le bilan récent face à Strasbourg est plutôt rassurant : Lens n’a perdu aucun de ses cinq derniers affrontements contre le RCS en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls). Cependant, historiquement, les Lensois souffraient souvent face aux Alsaciens, avec 40 défaites en Ligue 1 contre cette équipe. Seuls Monaco, Lyon, Bordeaux et Marseille leur ont infligé plus de revers.

Côté offensif, le RC Lens peine à retrouver son efficacité. Avec seulement 25 buts inscrits en 21 journées, il s’agit du plus faible total du club depuis sa remontée en 2020/21. Seul Montpellier a marqué moins que le RCL en 2025. Un secteur à améliorer face à une défense strasbourgeoise en confiance.

Le RC Strasbourg sur une dynamique impressionnante

De son côté, le RC Strasbourg affiche une forme éclatante en 2025. Avec 5 victoires sur ses 7 derniers matchs, le RCS est l’une des équipes les plus performantes de l’année, au même niveau que le PSG, Brest, Marseille et Nice.

Malgré cette dynamique, le club alsacien n’a plus gagné à l’extérieur depuis trois déplacements (2 nuls, 1 défaite). Une statistique qui pourrait redonner espoir au RCL, même si Strasbourg a prouvé sa capacité à s’imposer loin de la Meinau en début de saison.

Dans un duel qui s’annonce indécis, la bataille du milieu de terrain entre Andrey Santos et Adrien Thomasson sera particulièrement scrutée, tout comme l’affrontement entre les attaquants M’Bala Nzola (RCL) et E. Emegha (RCS).

Les compositions officielles du RC Lens et de Strasbourg:

🔴 RC Lens : H. Koffi – F. Sotoca, R. Aguilar, J. Gradit, M. Sarr, D. Machedo – A. Thomasson, N. El Aymaoui, A. Diouf – M’Bala Nzola, A. Fulghni

🔵 RC Strasbourg : D. Petrovic – M. Sarr, A. Omobamidele, G. Doué – V. Barco, Andrey Santos, H. Diarra, Diego Moreira – S. Nanasi, F. Lemaréchal – E. Emegha