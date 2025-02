ASSE : Eirik Horneland seul à assumer les résultats catastrophiques de Saint-Etienne ?

Il est souvent reproché aux nouveaux dirigeants de l’ASSE d’être absents de Saint-Etienne. Et Eirik Horneland, le nouvel entraîneur qu’ils ont nommé en urgence, semble se retrouver seul à assumer les mauvais résultats des Verts.

ASSE : Entre audits et reformes, les Verts s’éffondrent !

Selon les informations diffusées la semaine dernière, l’entraîneur de l’ASSE s’est expliqué devant les responsables de Kilmer Sports Ventures, lors d’une réunion tenue par visioconférence à la suite de la défaite face au Stade Rennais. À l’issue de ces échanges, Eirik Horneland a confirmé des changements notables en cours à l’AS Saint-Étienne.

En effet, KSV a lancé des audits dans plusieurs secteurs du club. Plus spécifiquement, concernant l’équipe professionnelle, la direction souhaite apporter des solutions fiables et durables aux problèmes physiques des joueurs, tout en développant leurs performances.

Mais en attendant les réformes annoncées et leurs effets, l’ASSE enchaîne les contre-performances. Le club n’a remporté aucun de ses six derniers matchs, cumulant deux nuls et quatre défaites, dont trois consécutives.

La dernière, une lourde défaite (5-1) face à l’OM au Vélodrome, a mis en évidence les difficultés de l’équipe. Le nouvel entraîneur stéphanois s’est montré désemparé face à ce nouveau revers.

« C’est difficile d’analyser cette rencontre. Je pense que Marseille a été largement supérieure à nous », a-t-il concédé en conférence de presse d’après-match, avant d’ajouter : « Nous encaissons encore trop de buts à l’extérieur. »

Une direction fantôme à Saint-Etienne ! Horneland livré à lui-même ?

Dans son analyse de la situation, Patrick Guillou estime qu’Eirik Horneland porte seul le poids des mauvais résultats des Verts. « Saint-Etienne devient une véritable machine à broyer ses entraîneurs. […] La solitude du coach devant les médias est frappante », a-t-il souligné dans sa chronique pour Le Progrès.

L’ancien défenseur stéphanois a ensuite vivement critiqué le projet du groupe canadien, aux commandes de l’ASSE depuis juin 2024.

« Qui peut expliquer le mercato hivernal ? Quel est le projet réel ? Les échanges entre les deux parties se font par écrans interposés, avec des présentations PowerPoint bien lisses. Le trio de KSV (Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, ndlr), après avoir séduit les supporters, se heurte à la réalité stéphanoise. La direction reste floue sur ses objectifs », a martelé Patrick Guillou.