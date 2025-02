Mercato : Le RC Lens boucle un nouveau transfert (Officiel)

Le mercato se poursuit du côté du RC Lens. Après le récent départ de Przemysław Frankowski, c’est au tour de David Pereira da Costa de quitter le club artésien pour rejoindre Portland.

Mercato RC Lens : David Pereira da Costa rejoint Portland

Le RC Lens a connu un mercato hivernal particulièrement agité. Après les départs de cadres comme Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski, c’est au tour de David Pereira da Costa de quitter le navire artésien. Le milieu offensif portugais, formé au club depuis l’âge de 11 ans, a officiellement rejoint les Timbers de Portland en MLS.

Cette décision s’inscrit dans une volonté de donner un nouvel élan à sa carrière, mais aussi de répondre aux besoins financiers du club. « Arrivé au Racing à l’âge de 11 ans, David Pereira da Costa (24 ans) donne un nouvel élan à sa carrière en rejoignant les Timbers de Portland en MLS », peut-on lire dans le communiqué du club. Le manque de temps de jeu de David Pereira Da Costa sous les ordres du nouvel entraîneur, Will Still, a pesé lourd dans la balance.

« Peuple Lensois, merci pour votre accueil, merci pour votre amour. 𝑳𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒋𝒐𝒖𝒓𝒔. » ❤💛



𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅. pic.twitter.com/m2SMyY9l1k — Racing Club de Lens (@RCLens) February 17, 2025

N’ayant disputé que 11 rencontres de Ligue 1 cette saison, le jeune joueur n’entrait plus dans les plans du staff lensois. Ce départ marque la fin d’une ère pour le RC Lens, qui voit s’en aller un à un les éléments clés de son effectif. Les Sang et Or devront désormais faire face à un défi de taille : reconstruire une équipe compétitive tout en faisant face à des contraintes financières.