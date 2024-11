RC Lens : Mauvaise nouvelle pour Will Still avant le choc face à l’OM

Will Still et le RC Lens n’en finissent plus de compter leurs blessés. Alors que l’infirmerie est déjà bien remplie avec plusieurs joueurs en convalescence, Przemysław Frankowski s’ajoute désormais à la liste.

RC Lens : Frankowski blessé, un coup dur pour les Sang et Or

La série noire continue pour le RC Lens et Will Still. Alors que la trêve internationale était censée permettre aux joueurs de souffler, c’est un nouveau coup dur qui vient frapper le club artésien. Przemysław Frankowski, le piston droit polonais, a été contraint de déclarer forfait pour le dernier match de la Ligue des Nations de son pays, en raison d’une blessure aux adducteurs.

Le joueur, qui avait déjà été touché en début de saison, n’a pas pu disputer la rencontre face au Portugal en Ligue des Nations et devra désormais soigner sa blessure pour être prêt pour le choc face à l’Olympique de Marseille, le 23 novembre prochain. Une absence qui constitue un véritable coup dur pour le RC Lens, qui compte sur son international pour apporter de la percussion sur son côté droit.

La Pologne, de son côté, se retrouve privée d’un élément important pour son dernier match de la Ligue des Nations. Les Polonais, qui occupent actuellement la troisième place de leur groupe, doivent impérativement prendre des points face à l’Écosse pour espérer se maintenir en Ligue A.

Une infirmerie du RC Lens qui ne désemplit pas

Cette nouvelle blessure vient s’ajouter à une longue liste d’indisponibilités au RC Lens. Jimmy Cabot, Martin Satriano, Ruben Aguilar et Wesley Saïd sont déjà à l’infirmerie. L’entraîneur lensois, Will Still, va devoir composer avec un effectif réduit pour les prochaines semaines.