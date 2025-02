PSG – Stade Brestois : Michael Oliver au sifflet pour ce match décisif !

Ce mercredi 19 février, le Stade Brestois se rendra au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions. L’UEFA a désigné l’arbitre anglais Michael Oliver pour diriger cette rencontre capitale.

Michael Oliver désigné arbitre du match PSG – Stade Brestois

Le coup d’envoi de ce duel crucial sera donné à 20h00 (GMT) au Parc des Princes. Après une défaite 3-0 à l’aller, le Stade Brestois tentera de créer l’exploit face au PSG. Une mission compliquée, mais pas impossible pour les Bretons. Pour ce choc, l’UEFA a fait appel à Michael Oliver, arbitre international de 39 ans.

Réputé pour son expérience et son autorité, l’Anglais officie régulièrement en Premier League, où il a déjà dirigé 19 rencontres cette saison et 391 au total depuis le début de sa carrière. En Ligue des Champions, il a arbitré 37 matchs, dont 7 cette saison.

Michael Oliver connaît bien le Paris Saint-Germain, puisqu’il était déjà au sifflet lors de leur victoire 3-0 face au RB Salzbourg dans cette campagne européenne. Il a également officié lors du duel entre le FC Bologne et le LOSC Lille.

Pour cette confrontation entre le PSG et le Stade Brestois, Oliver sera épaulé par ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring, tandis qu’Andrew Madley sera le quatrième arbitre. Michael Salisbury et Peter Bankes officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo (VAR).

Le Stade Brestois croit encore en l’exploit

Ce match retour représente le dernier espoir du Stade Brestois dans cette Ligue des Champions. Malgré leur retard de trois buts, les Ty’ Zefs restent combatifs et refusent de baisser les bras avant le coup de sifflet final. Interrogé avant cette rencontre, Pierre Lees-Melou a affiché sa détermination :

« On reste Brest, on ne va rien lâcher comme on l’a toujours fait. C’est beau d’être encore en lice dans cette compétition. Beaucoup nous enterraient avant même que ça commence. On ira là-bas avec nos valeurs, sans être défaitistes, mais on sait que c’est une mission quasi impossible. On va défendre le club, nos supporters et essayer de faire mieux. » Le Stade Brestois peut-il réaliser un exploit face au PSG ? Réponse ce mercredi à 20h00 GMT !