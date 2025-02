OL : Lourde condamnation pour un supporter de l’Olympique Lyonnais !

Un supporter de l’OL a été condamné à de la prison, ce mardi, six mois après avoir été reconnu coupable de saluts nazis lors du match contre le RC Strasbourg au Groupama Stadium.

OL : Un supporter lyonnais écope de 3 mois de prison avec sursis et 2 ans d’interdiction de stade

Épinglé lors du match OL-RC Strasbourg (4-3), comptant pour la troisième journée de Ligue 1 le 30 août 2024, un supporter du club rhodanien a été jugé coupable et condamné à de la prison avec sursis en raison de saluts nazis. L’information a été relayée par le site Olympique et Lyonnais.

Le parquet a mis du temps à identifier et interpeller le fautif. Grâce aux nombreux témoignages et au visionnage des images de surveillance, l’individu a finalement été identifié et s’est présenté devant le tribunal correctionnel de Lyon fin janvier 2025.

Jugé coupable, il a été condamné à trois mois de prison avec sursis, une peine inférieure aux six mois requis par le procureur de la République. En complément de cette peine, il est interdit de stade pendant deux ans.

Ce supporter, déjà condamné à deux reprises pour des faits d’injure et de violence, devra également suivre un stage au mémorial de la Shoah à ses frais et se présenter au commissariat les jours de match de l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique Lyonnais et la LICRA dédommagés

Constituées parties civiles dans ce dossier, l’OL et la LICRA ont été indemnisées respectivement d’un euro symbolique et de 200 euros de dommages et intérêts. Le condamné devra également verser 300 euros aux deux parties pour couvrir leurs frais d’avocat.