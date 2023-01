OL-Strasbourg : Blanc dos au mur, des changements dans sa compo

Publié par ALEXIS le 14 janvier 2023 à 11:18

Après le match nul de l’ OL à Nantes, Blanc devrait opérer des changements dans sa compo face à Strasbourg, ce samedi (21h), en présence de John Textor.

L’ OL va tenter de bien finir la manche aller de Ligue 1, ce samedi lors de la venue du RC Strasbourg, au Groupama Stadium ce samedi (21h). Laurent Blanc est sous pression avant cette rencontre, car son équipe est sur une série négative de deux matchs sans victoire. L’Olympique Lyonnais s’est incliné à domicile face à Clermont Foot (0-1), puis a été accroché par le FC Nantes (0-0) la semaine dernière. De plus, le nouveau propriétaire du club rhodanien est présent à Lyon pour assister au match de la 19e journée du championnat. Et il a annoncé la couleur en mettant un coup de pression sur l’entraineur et ses joueurs. « On ne peut pas continuer à perdre des points contre des équipes de la seconde partie de tableau. Il faudra faire le job. Ce que nous voulons, c’est gagner », a-t-il indiqué.

OL : Malo Gusto et Cherki titulaires, Lepenant et Tetê sur le banc

Laurent Blanc est donc dos au mur à l' OL. Il doit trouver l’équipe type idéale pour prendre les trois points face au Racing Club de Strasbourg. Il ne serait donc pas surprenant de voir des changements dans la compo du coach de Lyon. Thiago Mendes pourrait être repositionné en arrière, dans une défense à trois avec Castello Lukeba et la recrue Dejan Lovren. Le champion du monde argentin, Nicolas Tagliafico, devrait être aligné en piston à gauche. Remplaçant lors du match nul de l' OL à Nantes, Malo Gusto pourrait lui occuper le couloir droit d’entrée de jeu.

Titulaire contre les Canaris, Tetê est parti pour être sur le banc de touche au coup d’envoi, au profit de Rayan Cherki. Tout comme Johann Lepenant. Notons que l’ OL est 8e du championnat avec 25 points, alors que le RC Strasbourg est 19e avec 12 points. Menacés de relégation en Ligue 2, les Strasbourgeois ont changé d’entraineur. Julien Stéphan a été limogé le 9 janvier et remplacé par Mathieu Le Scornet.

La compo probable de l’ OL :

Gardien de but : A. Lopes

Défenseurs : D. Lovren, N. Tagliafico, T. Mendes, M.Gusto, C. Lukeba

Milieux de terrain : C. Tolisso, M. Caqueret, R. Cherki

Attaquants : A. Lacazette, K. Toko Ekambi

La compo probable du RC Strasbourg

Gardien de but : M. Sels

Défenseurs : Le Marchand, J. Djiku, G. Nyamsi, I. Doukouré

Milieux de terrain : S. Prcic, D. Liénard, J-R Bellegarde, H. Diarra

Attaquants : K. Gameiro, H. Diallo