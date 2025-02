Vente OM : Les indices s’accumulent, Frank McCourt sur le départ ?

Les spéculations autour de la vente OM s’intensifient malgré les démentis de Frank McCourt. De nouveaux indices laissent présager un possible changement à la tête de l’Olympique de Marseille.

Vente OM : Une vidéo télévisée qui relance les débats

Depuis plusieurs années, la vente OM est un sujet brûlant qui alimente les débats parmi les supporters et les observateurs du football français. Officiellement, Frank McCourt est toujours le propriétaire du club marseillais et a maintes reprises affirmé qu’il n’avait aucune intention de céder l’Olympique de Marseille à de nouveaux investisseurs.

Cependant, malgré ces déclarations répétées, les spéculations autour d’un rachat de l’OM ne cessent de prendre de l’ampleur. Récemment, un passage télévisé sur la chaîne L’Équipe a ravivé les discussions. Lors de l’émission « L’Équipe de Greg », un débat portait sur l’investissement de l’Arabie Saoudite dans la plateforme DAZN. À la fin de l’échange, l’animateur Grégory Ascher a laissé échapper une phrase énigmatique : « Donc ce sera avant l’Olympique de Marseille ».

Thibaud Vézirian convaincu d’un changement de propriétaire à l’Olympique de Marseille

Cette déclaration, bien que brève, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et relancé les spéculations sur la vente OM. Parmi ceux qui restent convaincus que le club phocéen changera bientôt de mains, on retrouve notamment Thibaud Vézirian. L’ancien journaliste de TF1 et de L’Équipe affirme depuis plusieurs années que la cession de l’OM est une question de temps.

Mon échange du jour avec @ThibaudVezirian au sujet de la #VenteOM 🗣️

Nous ne sommes pas d’accord , chacun se fera son avis. Mais au moins nous avons débattu en toute transparence. Bon visionnage les amis !! #OM #TeamOM pic.twitter.com/PZe7AXJ4MY — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) May 30, 2024

Selon lui, le processus est en cours de finalisation et il ne resterait plus que quelques détails à finaliser avant l’officialisation de la vente OM. « J’ai eu des confirmations étatiques en haut lieu qui me vont très bien par rapport à ce qui se passe en coulisses des clubs. Je n’ai aucun souci avec ce qui va arriver », a-t-il récemment déclaré sur sa chaîne Twicth, renforçant ainsi les soupçons.

Le doute persiste sur l’issue de cette affaire

D’après Vézirian, des fonds venus du Moyen-Orient seraient déjà impliqués dans le fonctionnement du club. Sauf qu’aucune preuve concrète n’a pour l’instant été apportée pour étayer ces affirmations. La question reste donc en suspens : la vente OM est-elle une réalité ou une rumeur persistante sans fondement ?

En attendant une éventuelle annonce, Frank McCourt continue de gérer le club et d’y injecter des fonds conséquents, comme il l’a prouvé lors du dernier mercato. Ainsi, rien n’indique officiellement que la vente de l’OM est imminente, même si le sujet reste au cœur des discussions et continue d’alimenter les fantasmes des supporters marseillais.