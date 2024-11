Vente OM : Révélations explosives sur Frank McCourt !

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt est au coeur de la tourmente depuis ces dernières années avec le dossier de la Vente OM. Mais avant d’acquérir le club phocéen, il avait nourri d’autres ambitions en France.

Les coulisses du rachat de l’OM, révélations sur les négociations avec Frank McCourt

Avec un chèque de près de 50 millions d’euros, Frank McCourt est parvenu à convaincre Margarita Louis-Dreyfus, la veuve de Robert Louis-Dreyfus, de lui vendre l’Olympique de Marseille. Depuis novembre 2016, le milliardaire américain est donc officiellement le nouveau propriétaire du club marseillais.

Pour autant, l’OM n’était pas vraiment le premier choix de l’homme d’affaires de 70 ans. En effet, selon les révélations de Nicolas De Tavernost, ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux, Frank McCourt a d’abord tenté d’acquérir le club aquitain.

« Frank McCourt a failli acheter Bordeaux ! Je l’ai rencontré par l’intermédiaire de l’avocat Didier Poulmaire. On s’est vus à Bagatelle, car il venait de racheter le jumping européen pour sa nouvelle épouse. Finalement, il a choisi Marseille après l’Euro 2016 », assure le dirigeant français dans le livre « Girondins de Bordeaux : enquête sur une descente aux enfers. » À la tête de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, McCourt n’a pas l’intention de partir.

D’ailleurs, les Saoudiens, annoncé en grande pompe comme les futurs repreneurs du club entraîné par Roberto De Zerbi, auraient abandonné le dossier.

Coup d’arrêt pour le projet saoudien à Marseille

Malgré des rumeurs, qui animent l’actualité depuis 2021, la Vente OM ne semble pas bien réelle. Les importants investissements réalisés l’été dernier prouvent la détermination de Frank McCourt à ramener le club marseillais au sommet aussi bien en France qu’en Europe.

D’après Yasir Al-Rumayyan, directeur général du PIF, le fonds d’investissement princier du Royaume d’Arabie Saoudite, les dépenses dans des projets à l’étranger représentent 30% des investissements de son institution et l’objectif à court terme est réduire ces financements pour parvenir à 18, voire 20%.

L’idée derrière cette décision est de concentrer les forces du fonds sur la transformation économique et énergétique du pays, et l’organisation de grands événements comme la Coupe du monde de football, et non plus à l’étranger. Difficile donc d’imaginer l’Arabie Saoudite de se lancer dans le rachat de l’OM. Une belle victoire de Frank McCourt sur tous ses détracteurs, dont Thibaud Vézirianente . Le dossier Vente OM est donc désormais clôt ?