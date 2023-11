Malgré les démentis de Pablo Longoria, des informations contradictoires sur la vente OM aux Saoudiens émergent. Thibaud Vézirian confirme leur implication.

Vente OM : Thibaud Vézirian persiste dans ses affirmations

Depuis près de trois ans, Thibaud Vézirian alimente le débat sur la possible vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite. Malgré des annonces répétées et des dates fixées pour le rachat du club phocéen par des investisseurs saoudiens, rien ne s'est concrétisé. De plus, la direction de l'OM maintient sa position, en affirmant que le club n'est pas à vendre. Récemment, le président Pablo Longoria a même rencontré des membres du vestiaire de l'OM pour dissiper les inquiétudes et démenti vigoureusement les spéculations sur la vente imminente du club phocéen.

Le dirigeant espagnol a souligné que Frank McCourt est déterminé à rester à la tête de l'OM sur le long terme, signifiant ainsi qu'aucune cession de son bien n'est envisagée dans un futur proche. Cependant, cette mise au point de Pablo Longoria n’est pas suffisante pour faire taire les instigateurs de la vente OM, avec en première ligne Thibaud Vézirian. L'ancien journaliste persiste dans ses affirmations selon lesquelles le changement de propriétaire à l'OM est en cours de finalisation. Il assure avoir reçu de nouvelles confirmations de la part d'émissaires saoudiens concernant cette future transaction.

Des émissaires saoudiens l’ont félicité pour ses révélations

Sur le site Team Football, Thibaud Vézirian a expliqué qu’il a été félicité par un émissaire de l’Arabie saoudite pour son travail qui l’a confirmé que des annonces avaient été faites en interne. « Il m’a aussi expliqué qu’il y avait d’autres aspects sous-jacents dont je n’étais pas forcément au courant ».

Ayant reçu des informations de diplomates ou encore des médias saoudiens confortant son enquête sur ce dossier sensible, Thibaud Vézirian est alors persuadé que la vente OM est inéluctable et se fera tôt ou tard. Mais pour le moment, le rachat du club phocéen est loin de se concrétiser. Ces prédictions n'ont pas encore trouvé de confirmation à l'Olympique de Marseille et Frank McCourt reste toujours aux commandes du club phocéen, même si le mystère autour de l’avenir du club persiste.