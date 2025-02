OM : De Zerbi fixe un objectif à Luis Henrique pour rester !

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a fixé un objectif à Luis Henrique pour cette saison. Pour éviter un départ lors du mercato estival, celui-ci devra s’efforcer de satisfaire son coach.

Mercato OM : Roberto De Zerbi exige un nombre de buts à Henrique

Les places seront encore plus chères à l’OM la saison prochaine si l’équipe se qualifie pour la Ligue des champions. Avec la deuxième place actuelle du club au classement de Ligue 1 et la montée en puissance de l’effectif, cet objectif reste réalisable. Après des mercatos estivaux et hivernaux mouvementés pour les Phocéens, tout laisse penser qu’il y aura de nouveau du mouvement cet été. Roberto De Zerbi s’y prépare et a déjà commencé à jouer franc-jeu avec ses joueurs, à qui il a fixé des objectifs personnels.

Dans une interview accordée au journal italien La Gazzetta dello Sport, c’est Luis Henrique qui a dévoilé les objectifs que lui a fixés son coach. Le natif de João Pessoa (Brésil) a expliqué que son entraîneur lui demande de marquer au moins 10 buts cette saison. Il veut également le voir réaliser 10 passes décisives, des objectifs à sa portée puisqu’il compte déjà 7 buts inscrits et 4 passes décisives. Avec encore 12 matchs à jouer, Luis Henrique pourrait satisfaire son coach et faire partie de l’effectif de l’OM de la saison prochaine, qui s’annonce riche en talent.