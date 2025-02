Mercato OM : voici pourquoi cet attaquant va quitter Marseille !

Le mercato hivernal de l’OM a été phénoménal, notamment grâce au succès d’Amine Gouiri. Toutefois, cette réussite ne fait pas le bonheur de tous les joueurs du club Phocéen, puisqu’elle risque d’entraîner le départ d’un joueur pourtant considéré comme l’une des meilleures promesses de la formation marseillaise.

Mercato OM : ce joueur sacrifié à cause d’Amine Gouiri ?

Ancien joueur du Stade Rennais, Amine Gouiri a rejoint l’OM lors du dernier mercato hivernal. Samedi, l’avant-centre et ailier gauche de l’Olympique de Marseille s’est illustré face à l’ASSE, battue 5-1 au Stade Vélodrome. Ce match a été l’occasion pour lui d’inscrire son premier but à domicile, mais aussi de signer son premier doublé sous le maillot marseillais, après seulement trois rencontres très convaincantes.

Forcément, la montée en puissance de l’ancien Rennais ne pouvait qu’avoir des conséquences négatives pour l’un de ses concurrents directs. Amine Harit en fait les frais, lui qui a déjà perdu sa place dans les plans de Roberto De Zerbi. Pire encore, le milieu offensif du Maroc pourrait quitter l’OM dès le mercato estival, car avec la progression rapide et l’adaptation éclair de Gouiri, Roberto De Zerbi ne prendra aucun risque de casser la dynamique naissante autour de lui.

Samedi, Amine Gouiri a été omniprésent dans les actions offensives de l’Olympique de Marseille. Acclamé par le public marseillais, il a affiché une énorme envie de faire gagner son équipe. Son doublé, inscrit d’abord à la 27ᵉ minute pour l’ouverture du score, puis à la 67ᵉ minute pour conforter la victoire olympienne, a fait de lui l’homme du match.

L’ASSE en grand danger, l’OM face à un dilemme avec Harit

Grâce à Amine Gouiri et ses coéquipiers, l’AS Saint-Étienne a révélé ses faiblesses en Ligue 1. Déjà en difficulté après un mercato d’ajustement raté, le club stéphanois est plus que jamais menacé de relégation. Une descente en Ligue 2 serait un coup dur non seulement pour ses supporters, mais aussi pour le football français, qui perdrait l’un de ses clubs historiques.

Mercato OM : un départ inévitable d’Amine Harit après l’explosion de Gouiri ?

Quant à Amine Harit, lui et ses agents feraient peut-être bien de chercher une porte de sortie dès maintenant. Il semble poussé vers la sortie par Roberto De Zerbi, qui ne compte plus sur lui. Depuis son expulsion face au PSG le 27 octobre dernier (0-3), il n’a plus réellement figuré dans les plans de son entraîneur, qui a même laissé entendre que son avenir à l’OM était compromis.

Roberto De Zerbi a déclaré que, depuis ce fameux match contre le PSG, Amine Harit a souvent été blessé, ce qu’il ne lui reproche pas. Cependant, il a aussi affirmé que l’OM avait trouvé un équilibre solide grâce au mercato hivernal et qu’il faudrait désormais plus de temps avant de « le reprendre en considération et lui redonner du temps de jeu ».

Même s’il pourrait encore grappiller quelques minutes ici et là, notamment en cas d’absence de Gouiri, il sera difficile pour Amine Harit d’inverser la tendance. Son départ lors du mercato estival semble déjà se profiler, d’autant que l’OM, malgré un recrutement intensif ces derniers mois, devra aussi penser à alléger sa masse salariale.