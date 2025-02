Mercato PSG : Lamine Yamal lâche deux réponses nettes au Paris SG

Le PSG devra faire une croix sur Lamine Yamal. Le jeune talent espagnol a été clair : son avenir est au FC Barcelone, douchant ainsi les espoirs du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato.

Mercato PSG : Lamine Yamal ne songe pas à un départ du FC Barcelone

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a récemment fait la une de l’actualité footballistique. Son talent précoce et ses performances remarquables sous les couleurs catalanes suscitent l’intérêt de nombreux grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

L’été dernier déjà, le PSG était prêt à toutes les folies pour s’attacher les services de Lamine Yamal. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a révélé avoir refusé une offre mirobolante de 250 millions d’euro pour le jeune prodige espagnol. Une offre qui, selon les rumeurs, émanait du club de la capitale française. Cependant, le Barça n’a pas cédé, et Lamine Yamal semble bien décidé à poursuivre sa carrière en Catalogne.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le jeune prodige espagnol a clairement exprimé son attachement au club blaugrana et son désir de ne pas le quitter. « Une offre du PSG ? Je ne sais pas. Si c’était le cas, mon entourage ne me le dirait pas car c’est impossible que je quitte Barcelone », a-t-il déclaré. Cette déclaration témoigne de la détermination du jeune joueur à progresser sous les couleurs du Barça.

Une prolongation en vue pour son contrat

L’ailier de 17 ans est un véritable phénomène de précocité et les supporters du Barça peuvent être rassurés, leur joyau continuera d’illuminer leur club pendant de longues années. Alors que son contrat expire dans un an, Lamine Yamal a laissé entendre qu’il devrait prolonger.

« À la fin, en juillet, quand l’année prochaine commencera, ce sera résolu et tout le monde le verra. Mais maintenant, je me concentre, comme nous l’avons dit, sur la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, qui est la chose la plus importante. » Ses prétendants sont donc prévenus, Lamine Yamal semble bien parti pour s’éterniser au FC Barcelone.