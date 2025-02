PSG vs Stade Brestois‍ : Le groupe du Paris SG avec un absent de poids

Le PSG reçoit le Stade Brestois ce mercredi soir pour le match retour des barrages de la Ligue des champions. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique, vient de dévoiler la liste de ses joueurs retenus pour cette affiche.

PSG vs Stade Brestois : Le groupe du Paris SG presque au complet

Après sa large victoire à l’aller (0-3) face au Stade Brestois, le PSG aborde ce match retour en pleine confiance et va assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’entraîneur du Paris SG, Luis Enrique, alignera une équipe compétitive pour éviter toute surprise face aux Brestois. Le groupe du PSG est presque au complet pour affronter le Stade Brestois au Parc des Princes.

Lucas Hernandez, qui avait été dispensé d’entraînement la veille pour des raisons personnelles, est bien dans le groupe convoqué par l’entraîneur espagnol. En revanche, Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville, manquera à l’appel. Ibrahim Mbaye et Yoram Zague ne figurent pas non plus dans le groupe.