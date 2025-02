Ligue des Champions : Le PSG pris dans un piège par le Stade Brestois ?

Le PSG, malgré une victoire convaincante 3-0 lors du match aller contre le Stade Brestois, aborde le match retour avec prudence. Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, insiste sur la nécessité de rester concentré pour éviter toute surprise en Ligue des Champions.

Ligue des Champions : Une avance confortable pour le PSG face à Brest, mais pas décisive

Le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions en s’imposant 3-0 au Roudourou, avec des buts de Vitinha et d’Ousmane Dembélé. Selon les statistiques d’Opta, cette avance confère au club parisien 99,1 % de chances de se qualifier pour le tour suivant. Cependant, Luis Enrique refuse de se laisser bercer par ces chiffres.

Lors de la conférence de presse précédant le match retour, il a déclaré : « Sans aucun doute, c’est un match piège malgré ce résultat très bon. Notre travail consiste à penser ce match comme une obligation de gagner dès le départ. L’ambiance sera celle d’un soutien absolu je pense. On doit juste penser à attaquer et défendre d’une façon totale », fait savoir l’entraineur du PSG.

Le Stade Brestois, un adversaire à ne pas sous-estimer

Bien que le Stade Brestois soit considéré comme l’outsider de cette confrontation, Luis Enrique souligne la qualité collective de cette équipe. Il préfère se concentrer sur leur force en tant que groupe plutôt que sur des individualités spécifiques. Cette approche témoigne du respect accordé à l’adversaire et de la volonté de ne pas tomber dans le piège de la complaisance.

Eric Roy a d’ailleurs bien l’intention de tenter un vilain coup contre le Paris Saint-Germain. « J’ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j’ai gagné 5-4. Donc, pour moi, 3-0 et en plus il reste 90 minutes et non pas seulement 45 minutes… On va dire que c’est quelque chose qui est dans mes cordes. Si j’arrive à le transmettre à mes joueurs, on ne sait jamais », a confié l’entraîneur du Stade Brestois.

Le Paris SG, une dynamique positive à préserver

Le Paris Saint-Germain affiche une forme impressionnante ces dernières semaines, notamment grâce à un Ousmane Dembélé en état de grâce, auteur de 18 buts lors de ses sept derniers matchs. Cette efficacité offensive a été déterminante lors du match aller et sera un atout majeur pour le match retour.

Néanmoins, Luis Enrique insiste sur l’importance de maintenir une approche sérieuse et déterminée : « Je ne vais à aucun match de football en étant détendu. Cela n’existe pas dans mon ADN, il y aura un éliminé à la fin donc c’est impossible d’être détendu », a fait savoir l’Espagnol.

Un match retour pour confirmer

Le match retour au Parc des Princes est l’occasion pour le PSG de confirmer sa supériorité et de valider son billet pour les huitièmes de finale. Toutefois, le Stade Brestois, bien que résigné à une possible élimination, pourrait jouer sans pression et tenter de créer la surprise. Luis Enrique a d’ailleurs prévu des rotations dans son effectif pour maintenir tous ses joueurs concernés et prêts à relever le défi.

Malgré une avance confortable et des statistiques en leur faveur, le PSG doit aborder ce match retour avec sérieux et détermination pour éviter tout faux pas face au Stade Brestois. La prudence et le respect de l’adversaire seront les maîtres mots pour assurer une qualification sans encombre en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.