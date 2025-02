FC Nantes : Nicolas Cozza fixé sur son sort au FCN !

Le verdict tombe pour Nicolas Cozza après son carton rouge lors de la rencontre entre le FC Nantes et l’AS Monaco. Le défenseur du FCN écope de deux matchs de suspension.

FC Nantes : Nicolas Cozza écope de deux matchs de suspension ferme

L’AS Monaco a surclassé le FC Nantes et s’est imposée avec un lourd score (7-1) lors de la 22e journée de Ligue 1. Les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas pu résister à la pression de l’ogre monégasque. Les Canaris avaient pourtant bien entamé le match et ont ouvert le score à la 4e minute grâce au but de Matthis Abline.

Mais la rencontre a pris un autre tournant dès la 8e minute de jeu suite à l’expulsion de Nicolas Cozza. Le défenseur nantais a été sanctionné d’un carton rouge direct pour une faute grossière, une semelle sur le tibia droit de Vanderson.

La Commission de Discipline de la LFP s’est réunie mercredi soir et a rendu son verdict concernant l’expulsion de Nicolas Cozza. Le latéral gauche des Canaris a écopé d’une suspension de deux matchs fermes et d’un match avec sursis.

Par conséquent, Nicolas Cozza manquera deux rencontres importantes pour le FC Nantes. Il ne pourra pas participer au match à domicile contre le RC Lens ce dimanche pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, ni au déplacement périlleux à Marseille le dimanche 2 mars dans le cadre de la 24e journée.

C’est un coup dur pour le FC Nantes qui se bat pour assurer le maintien en cette seconde partie de saison. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré a besoin de ses cadres pour permettre aux Canaris de rebondir face au RC Lens. Le FC Nantes est actuellement 15e au classement de Ligue 1.