Ligue des Champions : PSG en 8es, Liverpool ou Barça ? La préférence surprenante de Luis Enrique

Le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir étrillé le Stade Brestois (7-0), hier soir au Parc des Princes. Pour le prochain tour, l’équipe de Luis Enrique affrontera Liverpool ou le Barça. Entre les deux géants européens, l’entraîneur parisien aurait une préférence.

Liverpool et le Barça en Huitièmes pour le PSG

Avant ses deux succès éclatants face au Stade Brestois en barrages (3-0, 7-0), le Paris Saint-Germain savait d’ores et déjà qu’il affronterait soit le Liverpool FC soit le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Lors du tirage au sort, qui s’effectuera ce vendredi en Suisse à midi, le PSG sera fixé sur son adversaire, les deux options étant les seules possibles.

C’est dire que le leader de Ligue 1 aura fort à faire puisque les Reds et les Blaugranas ont terminé aux premières et deuxièmes places de la phase de Ligue de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Interrogé après la qualification du PSG, Luis Enrique a évoqué cette prochaine étape avec sérénité : « cette Ligue des champions a démarré de manière très difficile pour nous et, selon moi, de manière injuste. Nous récoltons les fruits de notre travail. »

Concernant sa préférence entre le Barça et Liverpool, le coach de 54 ans a ajouté : « le Barça ou Liverpool ? Nous sommes prêts pour les deux options. J’ai ma préférence, mais je ne la donnerai pas. » Cependant, dans un documentaire de Movistar+, l’ancien entraîneur du FC Barcelone avait déjà partagé son inconfort à l’idée d’affronter son ancien club.

Luis Enrique ne veut pas rencontrer le Barça

Bien que Luis Enrique refuse officiellement d’afficher sa préférence, ses récentes déclarations laissent deviner l’adversaire qu’il aimerait éviter. En effet, RMC Sport suggère que Luis Enrique préférerait éviter le FC Barcelone, club où il a joué et qu’il a entraîné avec succès, et qu’il n’aime pas affronter. Dans un documentaire de Movistar+, le technicien espagnol du Paris SG avait déjà partagé son inconfort à l’idée d’affronter son ancien club.

« La double confrontation contre le FC Barcelone (en quart de finale de la Ligue des champions 2023-2024, NDLR) était horrible. Il y avait beaucoup d’émotion. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné en tant que joueur et entraîneur, c’était une sensation horrible pour moi, mais aussi horrible pour mes enfants et ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux », avait notamment déclaré le successeur de Christophe Galtier. Si le club culé représente un enjeu émotionnel fort pour Luis Enrique, Liverpool reste une équipe redoutable.