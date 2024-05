Mercato PSG : Luis Enrique dévoile son plan pour remplacer Mbappé

C’est désormais bien terminé entre le PSG et Kylian Mbappé. Après la finale de la Coupe de France face à l’OL, Luis Enrique a évoqué le remplacement de l’attaquant de 25 ans.

Luis Enrique : « On va régler le problème avec toute l’équipe »

Le Paris Saint-Germain a refermé la saison 2023-2024 par une victoire en finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais (2-1), samedi soir, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Cette rencontre marque également la fin de l’histoire entre Kylian Mbappé et le club de la capitale française. Après sept ans de bons et loyaux services, l’attaquant de 25 ans va prochainement s’engager en faveur du Real Madrid.

Le PSG va donc apprendre à vivre sans son meilleur joueur dès le prochain exercice. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur des Rouge et Bleu a évoqué le futur du club sans Mbappé. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Luis Enrique n’est pas inquiet pour la saison prochaine puisqu’il a déjà sa petite idée sur le remplacement du natif de Bondy au sein de son équipe.

« On va régler le problème avec toute l’équipe, avec des joueurs voulant venir à Paris, qui veulent marquer l’histoire. Il n’y a pas de remplaçant à Kylian Mbappé. Seulement une équipe avec de l’ambition. Et peut-être quatre, cinq ou six joueurs à recruter. Nous allons essayer d’obtenir plus en équipe (sans Mbappé).

Ce sera un défi pour tous les joueurs qui signent ici. Nous voulons marquer l’histoire et remporter cette Ligue des Champions. Je ne sais pas quand on la gagnera, mais on y parviendra », a déclaré l’ancien coach du Barça, qui s’attend à un été agité durant le mercato.

Luis Enrique s’attend à un grand mercato au PSG

Avec les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et ceux à venir, le Paris Saint-Germain va recruter lors du prochain mercato estival pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Le tacticien espagnol n’a aucun doute à ce sujet. D’ailleurs, le successeur de Christophe Galtier assure que le recrutement à venir se fera en bonne intelligence avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

« C’est la fin de saison. Mais les négociations commencent. Nous allons essayer d’améliorer l’effectif. Le projet du PSG est impressionnant compte tenu de notre potentiel. Le marché se fera avec Luis Campos et notre président. Signer de bons joueurs reste une étape difficile. Il faut prendre en compte leur temps d’adaptation. Les vacances existent, mais pas pour moi hormis le fait que je ne serai pas au campus PSG, mais à la maison. Et avec Luis et le président au téléphone », a indiqué Luis Enrique.