ASSE : L’entraîneur de Saint-Etienne dispose d’une précieuse carte à jouer pour le maintien

Engagée dans la course pour le maintien en Ligue 1, l’ASSE dispose d’un précieux atout pour tenter de rester dans l’élite. Pourra-t-elle en profiter dans le sprint final du championnat ?

ASSE : Deux confrontations directes et décisives face au Havre AC et Montpellier

Promue en Ligue 1 l’été dernier, l’ASSE lutte pour ne pas retourner aussitôt en Ligue 2. La situation est préoccupante pour le club stéphanois, actuellement 16e et en position de barragiste. Les Verts sont à portée de tir des deux clubs relégables, le Havre AC et le Montpellier HSC. Ils ne comptent qu’un point de plus que le 17e et trois points d’avance sur le 18e.

L’AS Saint-Etienne affrontera d’ailleurs directement le HAC (9 mars) et le MHSC (16 mars), lors des 25e et 26e journées du championnat. Ces deux matchs consécutifs à l’extérieur seront décisifs pour les Stéphanois, mais également pour leurs adversaires, dans la course au maintien en Ligue 1.

Saint-Etienne jouera 7 matchs à Geoffroy-Guichard dans le sprint final

Outre ces deux rencontres qu’Eirik Horneland devra aborder avec sérieux sur le terrain de ses concurrents, les Verts bénéficie d’un calendrier légèrement favorable. Non pas en raison du calibre de ses adversaires, puisqu’ils affronteront l’OGC Nice, le PSG, le RC Lens, le Stade Brestois, l’OL et l’AS Monaco, mais plutôt en termes de matchs à domicile.

Sur les 12 journées restantes, l’AS Saint-Etienne recevra à sept reprises à Geoffroy-Guichard et se déplacera cinq fois. Ce léger avantage pourrait s’avérer crucial contre des équipes classées plus haut.

L’équipe d’Eirik Horneland pourra cependant compter sur le soutien de son public fervent pour prendre le maximum de points dans « Le Chaudron ». C’est d’ailleurs à domicile que l’ASSE a remporté ses cinq victoires cette saison en championnat.