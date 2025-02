Classement ASSE : Ligue 1, un calendrier infernal pour Saint-Etienne !

En plus d’être en difficulté au classement, l’ASSE doit affronter un calendrier particulièrement relevé lors des 13 dernières journées de la saison 2024-2025 !

Classement ASSE : Les Verts dans une position délicate !

Actuellement 16e et en position de barragiste au classement, l’ASSE est en grande difficulté pour assurer son maintien en Ligue 1. Le club stéphanois ne compte que 18 points après 21 journées. Avec un point d’avance sur le Havre AC, premier relégable, et trois points sur le Montpellier HSC, lanterne rouge, la situation est critique pour le club promu.

Le calendrier des Verts ne s’annonce pas plus simple. Les prochaines rencontres s’annoncent particulièrement délicates, avec de nombreux affrontements face aux cadors du championnat. Ce samedi, l’ASSE défiera l’OM, qui l’a déjà battu à deux reprises cette saison à Geoffroy-Guichard.

Après l’OM, l’ASSE affrontera Nice, le PSG, Lens, Brest, l’OL et Monaco

Après Marseille, les Stéphanois affronteront six autres clubs du top 8 : l’OGC Nice, le PSG, le RC Lens, le Stade Brestois, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Ces rencontres s’ajoutent aux confrontations directes face aux autres équipes luttant pour le maintien dans l’élite : Angers SCO, le HAC, le MHSC, le RC Strasbourg, le Stade de Reims et Toulouse FC.

Avec 39 points encore en jeu avant la fin du championnat, l’ASSE doit absolument redresser la barre. Chaque match sera une véritable finale.