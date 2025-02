PSG : Entre rêve européen et défis nationaux, un mois de mars infernal attend le Paris SG

Le PSG, qualifié en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Stade Brestois, va devoir faire face à un calendrier musclé d’ici la fin du mois de mars.

Un enchaînement de matchs crucial qui attend le PSG

Le plus dur reste à venir. Après avoir déjà disputé six rencontres en l’espace de ces dix-huit derniers jours, le PSG va voir son calendrier s’alourdir un peu plus encore après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Toujours engagés dans trois compétitions (Ligue 1, C1, Coupe de France), les joueurs de Luis Enrique cumulent déjà trente-six matchs depuis le début de la saison.

Alors que le mois de février, le plus chargé de la saison avec huit rencontres, n’est toujours pas achevé, les Parisiens peuvent déjà entrevoir celui de mars avec deux rencontres capitales à préparer en Ligue des champions, contre le FC Barcelone ou Liverpool.

Mais avant cela, le club de la capitale va devoir gérer de grosses échéances en Ligue 1, à commencer par un déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche 23 février (20h45).

Une pression constante sur tous les fronts pour le Paris SG

Un (nouveau) voyage en Bretagne pour affronter Saint-Brieuc en quarts de finale de Coupe de France, trois jours plus tard, permettra sûrement à Luis Enrique de faire souffler ses cadres. Mais ces derniers devront rapidement reprendre par la réception du LOSC en championnat, le 1er mars au Parc des Princes. Avant d’attaquer sa double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions, contre Barcelone ou Liverpool, prévue le 4 ou le 5 mars pour l’aller et le 11 ou le 12 mars pour le retour.

Comme si cela ne suffisait pas, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Stade Rennais entre les deux rencontres, le week-end du 8 mars pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après avoir enchaîné quatre matchs en dix jours, les Parisiens recevront l’Olympique de Marseille le dimanche 16 mars (20h45) pour un Clasico qui devrait une nouvelle fois se montrer bouillant.

Le calendrier des Parisiens :

23 février : OL – Paris SG (Ligue 1)

26 février : Saint-Brieuc – PSG (Coupe de France)

1er mars : PSG – Lille (Ligue 1)

4 ou 5 mars : PSG – Liverpool/Barcelone (C1)

9 mars : Rennes – PSG (Ligue 1)

11 ou 12 mars : Liverpool/Barcelone – PSG (C1)

16 mars : PSG – OM (Ligue 1)

30 mars : Saint-Étienne – PSG (Ligue 1)