Coupe de France : Pour le PSG, ce sera le Stade Briochin en quarts

Le PSG poursuit son parcours en Coupe de France avec une affiche favorable en quarts de finale. Le tirage au sort a désigné le Stade Briochin, modeste club de National 2 (quatrième division), comme prochain adversaire des Parisiens.

Coupe de France : Un tirage clément pour le Paris SG

Après avoir éliminé Le Mans en huitièmes de finale, le PSG hérite d’un adversaire a priori abordable pour les quarts. Le Stade Briochin, basé à Saint-Brieuc en Bretagne, évolue en National 2 et réalise un parcours remarquable en Coupe de France cette saison. Cependant, la différence de niveau entre les deux équipes est notable, le PSG étant le leader incontesté de la Ligue 1.

Le Stade Briochin a créé la surprise en éliminant l’OGC Nice, pensionnaire de Ligue 1, lors des huitièmes de finale. Cette performance historique témoigne de la détermination et du talent de cette équipe amateur. Affronter le Paris SG représente un défi immense, mais également une opportunité unique de briller sur la scène nationale.

Une rencontre à domicile pour le Stade Briochin face au PSG

Le match devrait se dérouler au stade Fred-Aubert de Saint-Brieuc, ce qui offre ainsi au Stade Briochin l’avantage de jouer devant son public. Toutefois, l’affluence attendue et les exigences liées à la sécurité pourraient conduire à une délocalisation de la rencontre dans un stade plus grand, comme celui de Guingamp ou du Stade Rennais.

Les instances concernées prendront une décision en fonction des contraintes logistiques et sécuritaires. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain vise une nouvelle victoire en Coupe de France pour enrichir son palmarès déjà impressionnant. Bien que le tirage semble favorable, Luis Enrique devrait toutefois aborder cette rencontre avec sérieux, conscient que la magie de la Coupe peut réserver des surprises.

🚨 𝐋𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐈𝐂𝐓 𝐄𝐒𝐓 𝐓𝐎𝐌𝐁𝐄́ ! Voici les affiches des 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de la #CoupeDeFrance 🏆



🔜 Matchs prévus autour du 26 février 🗓️ pic.twitter.com/2mEsJZJZai — Coupe de France (@coupedefrance) February 6, 2025

Les affiches des quarts de finale de la Coupe de France :

Brest (L1) vs Dunkerque (L2)

AS Cannes (N2) vs Guingamp (L2)

Stade Briochin (N2) vs PSG (L1)

Angers (L1) vs Bourgoin (N3) ou Reims (L1)