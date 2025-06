Mercato : Enrique craque, le PSG va signer un crack français

Avec la réussite de Luis Enrique, la direction du PSG est définitivement convaincue qu’il faut désormais miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens s’activent donc pour blinder un crack français.

Mercato : Le PSG veut récompenser un Titi qui brille

Depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc du PSG, plusieurs jeunes talents ont de plus en plus de temps de jeu au sein de l’équipe première. Senny Mayulu en est la preuve parfaite. Si lors de sa première saison, le milieu offensif de 19 ans n’a disputé que 10 matches toutes compétitions confondues, cette année, il en est déjà à 30 avec un bilan de 6 buts et 3 passes décisives.

Lié jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu est devenu un joueur important de la rotation mis en place par Luis Enrique. Et si ses performances sont régulièrement saluées par son entraîneur, le natif de Le Blanc-Mesnil a également convaincu la direction du Paris Saint-Germain, qu’il s’apprête à récompenser sa brillante saison.

Senny Mayulu bientôt prolongé ?

Formé au PSG, Senny Mayulu aura la possibilité de continuer à grandir au sein de l’équipe première de Luis Enrique. En effet, selon les informations de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient pris la décision de prolonger le contrat de Mayulu et de ne pas recruter à son poste durant ce mercato estival. ❗️🔴🔵 Luis Enrique va continuer à donner du temps de jeu aux titis dans cette Coupe du monde des clubs.



🔹Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye, Noham Kamara et Senny Mayulu qui va recevoir une proposition de prolongation de contrat.https://t.co/pSzjFH58x3— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 16, 2025

« La direction parisienne – sauf départ à son poste – veillera d’ailleurs à ne pas lui mettre de nouveaux concurrents dans les pattes cet été, afin de favoriser sa progression. En interne, on croit énormément en lui. Mayulu est notamment apprécié pour sa personnalité et sa polyvalence.

Même s’il doit encore s’épaissir physiquement et progresser dans plusieurs domaines, le joueur d’origine congolaise dispose d’un grand potentiel et va se voir proposer une prolongation, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2027 », explique le journaliste Fabrice Hawkins.

Le partenaire de Warren Zaïre-Emery devrait donc prochainement recevoir une belle proposition pour parapher un nouveau bail. Outre le dossier Gianluigi Donnarumma, la prolongation de Senny Mayulu sera l’autre priorité interne des dirigeants parisiens pour cet été.