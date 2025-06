Mercato FC Barcelone : C’est fait pour Nico Williams !

L’avenir de Nico Williams se dessine désormais en pointillé du côté du FC Barcelone. Le jeune ailier gauche est maintenant à quelques pas de rejoindre le club catalan, après qu’un premier accord a été trouvé entre les parties concernées.

Les négociations avancent bien entre l’entourage de Nico Williams et le FC Barcelone. Depuis que le natif de Pampelune a exprimé son envie de jouer en Catalogne, Deco, le directeur sportif et ses collaborateurs ont intensifié les pourparlers. Ces derniers jours, des rencontres ont eu lieu entre les deux parties, avec un premier accord conclu.

Lire aussi : Mercato FC Barcelone : Un transfert surprise en ligne de mire !

À voir Mercato OM : De Zerbi change sa défense, un titulaire menacé

D’après Santi Aouna de Foot Mercato, le FC Barcelone a proposé une offre de six ans, courant jusqu’en juin 2031. La direction catalane offrirait ensuite un salaire annuel de 12 millions d’euros au jeune Hispano-Ghanéen. L’entourage de Nico Williams a accepté la proposition et les derniers détails portent désormais sur le montant de la clause libératoire.

Lire aussi : Mercato FC Barcelone : 80 M€ ! Liverpool surenchérit sur cette cible barcelonaise

Selon Mundo Deportivo, l’Athletic Bilbao réclamerait une somme de 58 millions d’euros. Le FC Barcelone va devoir avancer les meilleurs arguments pour espérer obtenir un montant moins élevé. Pour l’instant, la signature de Nico Williams est une priorité au Barça et passe à présent devant les pistes menant à Luis Díaz, Marcus Rashford et Ademola Lookman.

🚨🔵🔴🇪🇸 #Liga |



🔐Barca has reached a pre-agreement with Nico Williams



✍️ Contract valid until June

2️⃣0️⃣3️⃣1️⃣



💰 €12m gross per season@footmercato pic.twitter.com/5RmUZ3f32n— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 17, 2025