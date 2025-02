Clash sur les droits TV : Le Sénat aux trousses de Nasser Al-Khelaïfi

Les présidents de l’OL et du RC Lens se sont accrochés avec leur homologue, Nasser Al-Khelaïfi, du PSG. Le Sénat français s’en mêle, et c’est Nasser Al-Khelaïfi qui devrait trinquer.

Nasser Al-Khelaïfi bientôt déchu d’une de ses fonctions ?

Le document de France 2, sur l’ambiance au sein de l’association des dirigeants de clubs de football, provoque une levée de boucliers. En effet, dans l’extrait du document de l’émission « Complément d’Enquête », diffusé par la chaîne, on découvre un patron du Paris Saint-Germain arrogant, méprisant ses collègues. Joseph Oughourlian, patron du RC Lens, n’a d’ailleurs pas laissé passer cet écart de conduite de Nasser Al-Khelaïfi. Il lui a rappelé la nécessité de « respecter » les autres avant de l’instruire sur la notion de conflit d’intérêts, du fait de sa position à beIN Sports et au PSG.

John Textor, de l’Olympique Lyonnais, a pris la parole en disant : « Si nous manquons de temps, il faudrait donner la parole à quelqu’un d’autre que Nasser. Nasser, tu tyrannises tout le monde ! »

Nasser Al-Khelaïfi, enragé par cette déclaration de John Textor, l’a coupé net en disant : « John, John, John… Arrête de parler. Tu n’y comprends rien. Tu es un cow-boy qui vient de nulle part, et tu viens nous parler ! »

Ces paroles et le comportement très virulent de Nasser Al-Khelaïfi ont été montrés à Laurent Lafon et Michel Savin, deux sénateurs chargés d’informer sur le football français.

« On sent bien que la présence du président du PSG avec ses multiples casquettes (président du Paris Saint-Germain et de beIN Sports) interpelle et pose des questions, du fait qu’il ait toutes ces responsabilités », a déclaré Michel Savin, avant d’ajouter : « Pour nous, c’est quelque chose qui doit être corrigé. »

Avec cette prise de position du Sénat, on peut penser que ce dernier demandera bientôt à Nasser Al-Khelaïfi de choisir entre ses différentes fonctions : président du PSG, président du conseil d’administration de beIN Media Group, et même président de Qatar Sports Investments (QSI). L’homme d’affaires pourrait se retrouver face à un choix cornélien.