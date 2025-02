OL Mercato : Alexandre Lacazette clarifie enfin son avenir à l’Olympique Lyonnais !

Alexandre Lacazette a lâché une première réponse sur son avenir à l’OL, son club formateur et de cœur, à quatre mois de la fin de son contrat. Partira-t-il de l’Olympique Lyonnais ou va-t-il rempiler ?

Mercato : Alexandre Lacazette privilégie l’OL et non sa situation contractuelle

Annoncé partant de l’OL lors des deux derniers mercatos, Alexandre Lacazette n’a finalement pas quitté le club rhodanien. Il était pourtant courtisé par des clubs d’Arabie saoudite et de Major League Soccer (MLS).

De plus, l’Olympique Lyonnais a recruté Georges Mikautadze l’été dernier, anticipant ainsi un éventuel départ de l’avant-centre tricolore. Finalement, ce dernier n’a pas été séduit par les propositions en provenance du Golfe et du championnat nord-américain.

Alexandre Lacazette ira donc au terme de son contrat, qui expire le 30 juin 2025. Mais quel sera son avenir ensuite ? Aura-t-il l’opportunité de prolonger à l’OL ou sera-t-il enclin à s’engager dans une nouvelle aventure au sein d’un autre club ?

Le joueur de 34 ans n’a pas répondu clairement à ces interrogations sur son avenir. Il est resté évasif, affirmant que la direction de l’Olympique Lyonnais « sait qu’il ne souhaite ni discussions ni communication à son sujet jusqu’à la fin de la saison ».

En effet, Alexandre Lacazette estime que c’est l’équipe et le club qui sont les priorités pour le moment, et non sa situation personnelle.