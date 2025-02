Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset prépare un coup de génie face à l’OGC Nice

Ce dimanche 23 février, le Montpellier HSC affronte l’OGC Nice dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Malgré les qualités des Niçois, Jean-Louis Gasset affiche sa confiance, comme il l’a expliqué lors d’une interview accordée à Bertrand Queneutte.

Jean-Louis Gasset croit en une victoire contre l’OGC Nice

En difficulté ces dernières semaines, le Montpellier HSC refuse de baisser les bras. Face à l’OGC Nice, l’entraîneur montpelliérain croit en un exploit, prenant pour exemple la performance récente du Havre AC :

« Quand vous regardez le calendrier des concurrents, il est aussi difficile. Ils vont jouer contre des équipes européennes. Chaque week-end, une équipe réalise un exploit. Récemment, Le Havre est allé gagner à Lille. Il faut que nous, on se mette dans la tête que l’on peut gagner à Nice, malgré nos problèmes actuels. » À 71 ans, le technicien français croit fermement au maintien du MHSC en Ligue 1 :

« Demain, on a encore notre destin entre nos mains. Nos deux concurrents directs, on les reçoit et on est à trois points d’eux. Mais tout le monde me dit qu’on a perdu contre Lyon, donc c’est fini. Je ne peux pas me résoudre à ça, c’est impossible… Que tout le monde y croie, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs », a déclaré Jean-Louis Gasset à Bertrand Queneutte.

Montpellier HSC : un match capital face à l’OGC Nice

Face à une solide équipe de l’OGC Nice, le Montpellier HSC devra se montrer convaincant et imposer son jeu. Avec 12 matchs restants, l’espoir est toujours permis. L’écart avec la zone rouge reste mince, et une victoire combinée à un faux pas du Havre AC pourrait relancer les Héraultais dans la course au maintien.

« Beaucoup de gens aujourd’hui cherchent des coupables. Moi je m’en fous des coupables, je veux des solutions. Que ça soit bien ou mal, ce qui a été fait hier, a été fait, moi ce qui m’intéresse, c’est demain. C’est ce que je dis à mes joueurs. Donc là, c’est comment je vais jouer à Nice. Hier, je m’en fous. C’est fini. »