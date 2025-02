Montpellier HSC : Laurent Nicollin critique sévèrement Wahbi Khazri

Arrivé librement au Montpellier HSC en juillet 2022, Wahbi Khazri devait apporter son expérience et son talent à l’attaque héraultaise. Cependant, son rendement déçoit, ce qui suscite l’incompréhension de Laurent Nicollin, président du club.

Laurent Nicollin : « Wahbi Khazri n’a pas répondu aux attentes »

Dans un entretien accordé à Midi Libre, Laurent Nicollin a dressé le bilan de certaines recrues, y compris celui de Wahbi Khazri. Il a notamment pointé du doigt les performances insuffisantes de l’international tunisien, qui peine à s’imposer cette saison.

« En 20 ans, le seul joueur que j’ai pris, c’est Khazri. Eh bien, il n’a pas répondu aux attentes d’un joueur de son niveau, lui qui a disputé plusieurs Coupes du Monde. Pour moi, c’est un élément talentueux. On lui a fait des reproches, il en est conscient. J’espère qu’il se battra jusqu’au bout pour aider le club à se maintenir. »

Un avertissement à l’attaquant tunisien

En revanche, le président montpelliérain se montre plus indulgent avec d’autres recrues, saluant notamment Benjamin Lecomte et Kiki Kouyaté pour leur engagement : « Quand on reprend Benjamin Lecomte, qui nous sauve, on n’en parle pas. Quand on investit sur Kouyaté, on n’en parle pas non plus. » Avec seulement 1 but et 1 passe décisive en 22 matchs, Wahbi Khazri dispose encore de 12 rencontres pour inverser la tendance et prouver qu’il mérite la confiance du Montpellier HSC.