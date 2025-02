Mercato OM : Un départ quasi impossible de Marseille en fin de saison annoncé en Italie

Vers un départ fracassant de l’OM lors du prochain mercato estival ? La rumeur improbable est lancée depuis l’Italie et concerne l’avenir de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de Marseille pourrait être visé par plusieurs cadors en Italie en fin de saison.

Mercato OM : Un retour en Italie envisageable pour Roberto De Zerbi ?

Depuis plusieurs semaines, la presse italienne spécule sur un éventuel départ de Roberto De Zerbi en direction de la Serie A. Selon le journaliste Tancredi Palmeri, plusieurs grands clubs italiens, dont l’AC Milan et la Juventus, pourraient changer d’entraîneur à la fin de la saison. Si ces postes se libèrent, De Zerbi pourrait être tenté par un retour dans son pays natal, laisse-t-on croire en Italie.

« La situation est que Milan changerait certainement d’entraîneur même s’il devait aller en Ligue des Champions. Et la Juventus changera d’entraîneur si elle n’atteint pas la Ligue des champions. Retour en Italie pour De Zerbi ? », a lancé le journaliste italien. Suffisant pour semer l’inquiétude et le doute du côté de l’Olympique de Marseille ? pas si vite.

Un projet à long terme à Marseille pour De Zerbi

Malgré ces rumeurs, Roberto De Zerbi affiche une réelle ambition pour l’OM. Aux côtés de Mehdi Benatia, il travaille déjà sur les saisons à venir et souhaite s’inscrire dans la durée. « Avec Mehdi Benatia, on est déjà en train de penser aux années suivantes. Je ne compte pas mes heures, mais je veux voir ce que je peux offrir aux gens qui viennent au stade », déclarait-il récemment.

Son implication dans le projet marseillais et sa vision à long terme sont des signaux forts envoyés aux supporters et aux dirigeants. Toutefois, même si le technicien italien semble engagé avec l’Olympique de Marseille, l’intérêt des clubs italiens pourrait peser dans la balance. L’attrait de la Serie A et la possibilité d’entraîner un club du top 4 italien pourraient influer sur sa décision.

Face à l’imprévisibilité du football, la fin de saison sera donc décisive pour savoir si l’entraîneur marseillais reste fidèle à son engagement ou succombe aux appels de son pays natal.