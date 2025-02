ASSE : Angers SCO révèle son plan secret contre l’AS Saint-Etienne

Un cadre du vestiaire d’Angers SCO a dévoilé une partie du plan secret du club contre l’ASSE, à quelques heures de leur rencontre à Geoffroy-Guichard.

ASSE-Angers SCO : Capelle espère retourner le public de Geoffroy-Guichard

Angers SCO affronte l’ASSE à Geoffroy-Guichard , ce samedi à partir de 19 heures, dans le cadre de la 23e journée du championnat. Il s’agit d’une confrontation directe entre deux équipes promues en Ligue 1 et luttant pour leur maintien dans l’élite.

Vainqueur du match aller disputé au stade Raymond Kopa (4-2) et classé 12e avant le coup d’envoi du match, le SCO possède 8 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne, qui est 16e et en position de barragiste.

Cependant, les Angevins devront résister à l’ambiance survoltée que leur réservent les milliers de supporters stéphanois dans le « Chaudron ». Plus de 30 000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre cruciale pour les Verts.

Mais pour Pierrick Capelle, milieu de terrain d’Angers, lui et ses coéquipiers pourraient bien retourner le soutien du public vert en leur faveur : « Si on arrive à les contrarier, le stade sera un peu plus hostile », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Pierrick Capelle : « Il va falloir bien faire les choses »

Il espère que cela se concrétisera sur le terrain, face à une équipe de l’ASSE sous pression et dos au mur : « On sait que ça va être un match à enjeu, sous pression, électrique. Les Stéphanois mettent pas mal d’intensité dans leur jeu et ils vont essayer d’emmener leur public avec eux. Il va falloir faire de bonnes choses », a déclaré le joueur de 37 ans, fort de ses plus de 300 matchs sous le maillot d’Angers SCO.

Il est important de rappeler que le SCO n’a plus gagné de match à Geoffroy-Guichard depuis 1972.