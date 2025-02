Le match PSG – Lille finalement reporté ? La LFP va trancher

Le LOSC et le PSG seront bientôt fixés sur un éventuel report ou non de leur duel en Ligue 1. La Ligue de Football Professionnel (LFP) doit rendre sa décision ce mardi sur une possible reprogrammation à la demande de Lille.

PSG – Lille : Le LOSC réclame un report du match, le Paris SG s’oppose

Le LOSC a officiellement demandé le report du match contre le PSG prévu le 1er mars, soit trois jours avant son déplacement à Dortmund pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Cette requête s’explique par le calendrier serré qui ne laisserait que peu de temps aux Lillois pour préparer cette rencontre cruciale en Europe.

À titre de comparaison, le PSG bénéficiera d’un jour supplémentaire avant son propre huitième de finale contre Liverpool. Du côté parisien, la demande lilloise est mal perçue. Le club de la capitale a exprimé son opposition ferme à un éventuel report, estimant que Lille aurait dû anticiper cette situation bien plus tôt.

Le PSG rappelle qu’il avait lui-même cherché à ajuster son calendrier en avançant son match de Coupe de France contre Saint-Brieuc, une demande qui a été rejetée par France Télévisions. Selon Paris, toute modification du calendrier risque de créer un effet domino sur les autres rencontres.

Une décision aux répercussions multiples

La LFP se trouve donc face à un dilemme. Accepter la demande du LOSC signifierait modifier le calendrier de Ligue 1 en pleine saison, ce qui pourrait causer des tensions avec d’autres clubs. En revanche, un refus pourrait handicaper Lille dans sa préparation pour la Ligue des champions, ce qui poserait la question de l’équité sportive.

La décision de la LFP sera scrutée de près et ne manquera pas de faire débat. Si le report est accepté, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver avec une accumulation de matchs en fin de saison. En revanche, si la demande lilloise est rejetée, cela renforcerait les critiques sur l’organisation du calendrier et sur le manque de flexibilité pour les clubs engagés en compétitions européennes. Réponse attendue ce mardi.